Kafon est décédé : adieu à une icône du rap tunisien post-révolution

Tunis, 10 mai 2025 – Le monde du rap tunisien est en deuil. Ahmed Laabidi, plus connu sous le nom “Kafon“, est décédé ce samedi à l’âge de 43 ans, après un long combat contre la maladie.

L’information a été confirmée par une source officielle au sein du ministère des Affaires culturelles à l’agence TAP.

Une figure emblématique du rap post-révolution

Né au cœur d’une Tunisie en mutation, Kafon s’est imposé comme l’un des artistes les plus marquants de la scène urbaine tunisienne après la révolution de 2011. Il a connu une ascension fulgurante grâce à la chanson “Houmani”, interprétée en duo avec Mohamed Amine Hamzaoui. Ce morceau, devenu culte, a marqué un tournant dans l’histoire du rap tunisien en mettant en lumière les préoccupations, rêves et colères de la jeunesse, notamment celle issue des quartiers populaires.

Un style musical unique entre rap et reggae tunisifié

Avec son timbre de voix distinctif et sa capacité à fusionner les genres, Kafon a su créer un style personnel mêlant rap et reggae aux sonorités locales. Parmi ses titres phares, on retient “Maalesh”, “Chek Chek” ou encore “Chbini ou Binek”, largement relayés sur YouTube et plébiscités par un public jeune en quête de repères.

Une incursion remarquée dans le monde de l’audiovisuel

Au-delà de la musique, Kafon s’est également illustré au cinéma et à la télévision. Il a joué dans le film “Woh!” en 2016, et son dernier rôle à l’écran remonte au mois de Ramadan 2025 dans la série “Ragouj 2 El Kenz”, réalisée par Abdelhamid Bouchnak.

Une santé déclinante et un départ prématuré

Ces dernières années, l’artiste s’était éloigné de la scène à cause de graves ennuis de santé. Déjà amputé du talon d’une jambe par le passé, il avait récemment subi une nouvelle intervention chirurgicale d’urgence ayant entraîné l’amputation partielle de sa seconde jambe.

Le décès de Kafon laisse un vide immense dans le paysage culturel tunisien. À travers sa musique et ses prises de parole, il aura été le porte-voix d’une génération post-révolutionnaire, entre révolte, espoir et authenticité.

Paix à son âme.