Météo Tunisie : fortes pluies, grêle et vents jusqu’à 100 km/h dès mardi 13 mai

Des pluies sont attendues, mardi après-midi, sur les régions ouest du nord et du centre et concerneront progressivement, les autres régions du centre, indique un bulletin de suivi de la situation météorologique publié par l’INM.

Ces pluies seront parfois intenses avec des chutes locales et importantes de grêle notamment sur les gouvernorats de Kasserine, du Kef et de Siliana, où les quantités les plus importantes varieront entre 20 et 40 mm.

Un vent fort à très fort une vitesse comprise entre 60 et 80 km/h et atteignant temporairement 100 km/h soufflera demain mercredi 14 mai 2025 sur le centre et le sud où il provoquera des tourbillons de sable.

Des pluies temporairement orageuses sont également, attendues sur la plupart des régions dans la nuit de mercredi à jeudi et jeudi 15 mai et seront localement intenses sur le nord et les régions est.