Open de Tunis 2025 : le tournoi ATP Challenger accueille 50 joueurs sur la terre battue du TCT

Le comité organisateur du tournoi international de tennis Open de Tunis, classé à 75 points et doté de 100 mille dollars, a annoncé la participation de 50 joueurs issus de 25 pays pour sa 20e édition, qui se tiendra du 12 au 17 mai courant sur les courts du Tennis Club de Tunis.

Lors d’une conférence de presse tenue jeudi dans la capitale, en présence des membres du comité organisateur et de plusieurs sponsors, la directrice du tournoi, Salima Ben Mustapha, a dévoilé les temps forts de cette édition, classée dans le circuit des tournois Challenger. Elle a précisé que les compétitions se dérouleront en simple et en double, avec la participation de plusieurs joueurs classés parmi les meilleurs mondiaux de l’ATP, dont le Français Valentin Royer, actuellement 117e mondial.

Elle a souligné que ce tournoi, disputé sur terre battue, constitue une opportunité pour plusieurs joueurs de parfaire leur préparation avant d’aborder Roland-Garros, le deuxième tournoi du Grand Chelem. Le public pourra ainsi découvrir des talents prometteurs.

Concernant la participation tunisienne, Salima Ben Mustapha a indiqué qu’elle sera représentée en simple par Adem Nagoudi, Ala Trifi, Ahmed Darmoul et Omar Knani dans le tableau qualificatif, ainsi que par le trio Aziz Dougaz, Aziz Ouakaa et Moez Chargui dans le tableau principal.

Pour le double, la délégation tunisienne reste incertaine, dépendant notamment de la condition physique de Skander Mansouri, qui pourrait s’aligner avec son compatriote Aziz Ouakaa s’il récupère de sa blessure. Une autre paire pourrait être formée entre le Tunisien Aziz Dougaz et le Français Benoît Paire.

De son côté, le président du Tennis Club de Tunis, Kheireddine Kechrid, a mis en avant le prestige de l’Open de Tunis, lié à l’histoire du club vieux de 102 ans. Il a rappelé que le tournoi a été lancé en 1982, avant de connaître quelques interruptions, puis de reprendre de manière continue jusqu’à son annulation en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Depuis 2022, il a retrouvé son éclat avec une nouvelle dynamique.

Il a insisté sur le partenariat historique entre l’Open de Tunis et le Tennis Club de Tunis, qui dispose de quinze courts en terre battue, dont neuf pour les jeunes et six pour les seniors, avec un court central d’une capacité de 2800 spectateurs.

Par ailleurs, la présidente du comité organisateur, Chiraz Elloumi, a annoncé que l’entrée sera gratuite pour le public, tout en soulignant l’importance d’un succès organisationnel accompagné d’une forte affluence et d’une couverture médiatique dense, afin de renforcer le rayonnement du tournoi.

Tarek Cherif, président honoraire de la Confédération africaine de tennis, a insisté sur la nécessité de soutenir et de développer le tennis en Tunisie pour accroître sa popularité, malgré les difficultés liées notamment aux infrastructures. Il a salué le rôle du Tennis Club de Tunis dans la promotion de la discipline, soulignant qu’il reste pionnier dans l’organisation de tournois internationaux qui renforcent l’image de la Tunisie.

Dotation et points attribués à l’Open de Tunis :

Simple :

Vainqueur : 14200 dollars / 75 points

Finaliste : 8330 dollars / 44 points

Double :

Équipe victorieuse : 4980 dollars / 75 points

Finalistes : 2880 dollars / 50 points