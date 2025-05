Tunisie-Bac 2025 : le ministère de la Femme accompagne 320 élèves via la plateforme “Najihoun”

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées assure des cours de soutien, de rattrapage et d’accompagnement via la plateforme d’enseignement en ligne « Najihoun » au profit des élèves des institutions de protection de l’enfance et les villages d’enfants « SOS » qui passeront l’examen du Baccalauréat cette année et dont le nombre s’élève à 320 élèves.

Le ministère a précisé, dans un communiqué qu’il met en œuvre ce programme de soutien scolaire en partenariat avec l’Association tunisienne pour la qualité de l’enseignement, dans le but de permettre aux élèves de ces institutions d’acquérir les compétences et qualifications nécessaires dans plusieurs disciplines et matières scolaires, et d’améliorer leurs résultats.

Le ministère a expliqué que le programme est axé sur le renforcement des compétences de base et le soutien des parcours scolaires à travers un accompagnement pédagogique, la mise à disposition d’opportunités de révision en groupe, afin d’améliorer les résultats scolaires et faire un choix universitaire plus pertinent.

Les cours de soutien, de rattrapage et d’accompagnement pédagogique se poursuivront via la plateforme d’enseignement à distance « Najihoun » jusqu’à la fin des examens nationaux pour les élèves bénéficiaires, afin d’assurer leur bonne préparation. Ils seront également accompagnés durant la phase d’orientation universitaire.