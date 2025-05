Exposition BRUT à l’IFT : dix artistes rendent hommage au patrimoine vivant tunisien

Dix artistes visuels participent à l’exposition “BRUT – Regards croisés – Patrimoine vivant tunisien” qu’abritera la galerie de l’Institut Français de Tunisie (IFT) du jeudi 22 mai au jeudi 5 juin 2025.

Organisée par l’Institut Français de Tunisie, cette exposition immersive vise à mettre en lumière le patrimoine vivant tunisien, à travers des matériaux nobles tels que la terre, le marbre, la céramique, les tissus et les pierres, utilisés dans un dialogue entre traditions artisanales et création contemporaine.

L’exposition « BRUT » est bien plus qu’un événement culturel. Elle est un parcours sensoriel et narratif, où chaque œuvre est une histoire, chaque matière un langage, chaque artiste une voix unique. Les artistes exposants sont Samia Achour, Asma Ben Aissa, Mehdi Benedetto, Sellema Goucha Essayem, Skander Khelil, Irane Ouanes, Olivia Grasshoff Rassas, Reem Saad, Hada SaÏdani et Laurence Bauza Peyron.

Présentation des artistes exposants dans “BRUT – Regard croisés – Patrimoine vivant tunisien” par l’IFT :

●Samia Achour

C’est l’histoire d’une femme qui se cherche…

Le point de départ à toute création est souvent un mot-clé : puissant, frivole, exubérant, dynamique, inattendu… Inspirant des formes modelées dans une terre argileuse que des textures et des couleurs viendront sublimer telle une poésie. Poésie des formes, terre capricieuse guidant nos mains et nos pensées sur notre planète Terre où trois éléments sont essentiels à sa survie, l’eau pour son modelage, l’air pour son séchage et le feu pour sa cuisson.

●Asma Ben Aissa

C’est l’histoire d’une femme qui brode son histoire…

Asma s’intéresse fondamentalement au paysage en tant que notion esthétique, où l’expérimentation est mise au service de son art. Son travail explore les thèmes de l’habitat, de la transmission, de l’architecture, des espaces intérieurs et extérieurs, des transformations sociales et du patrimoine local, faisant écho à la relation entre la construction environnementale et les expériences personnelles.

●Mehdi Benedetto

C’est l’histoire d’un homme qui se cherche…

Mehdi Alexandre Benedetto est depuis plus de vingt ans mosaïste et sculpteur maniant le marbre et les pierres semi-précieuses. Il conçoit et réalise des articles de décoration en marqueterie de marbre et mosaïque. Il expose régulièrement depuis l’an 2000. En 2004 et 2005, il a été choisi pour décorer les vitrines mythiques de Hermès à Paris.

●Sellama Goucha Essayem

C’est l’histoire d’une femme qui balade ses cartons…

Grandie entre deux continents, deux pays, deux nationalités, deux langues maternelles, Sellama est une citoyenne du monde… Peinture acrylique, encre acrylique, aquarelles ou encore pastels pour le dessin, elle explore sans cesse un champ immensément grand. Chacune de ses œuvres représente un instantané d’une émotion capturée. La découverte de la sculpture n’a fait que renforcer son envie de continuer à explorer un univers infini, un monde riche de surprises et de possibilités.

●Skander Khelil

C’est l’histoire d’un homme qui travaille de 7h à 12h…

Tout commence il y presque 40 ans. Autodidacte, Skander fait de la sculpture sur pierre son métier et passion. On peut dire aujourd’hui qu’aucune pierre -marbre, albâtre, calcaire, serpentine, sélénite, grés…- ne lui résiste. Il joue avec les formes, mettant en valeur les textures de la matière, sorte de jeu entre lui et son œuvre. 3 D, bas-relief, haut-relief, tout l’amuse, le fatigue, l’inspire !

●Irane Ouanes

C’est l’histoire d’une femme qui rêve…

Artiste sculptrice tunisienne autodidacte et éclectique. Ancienne enseignante de langue et littérature françaises, elle a exercé pendant vingt ans avant de se consacrer pleinement à sa passion artistique à partir de 2017. Son univers est marqué par une approche libre, engagée et profondément humaine, mêlant matériaux bruts, humour, critique sociale et poésie visuelle.

●Olivia Grasshoff Rassas

C’est l’histoire d’une femme qui unifie pigments, matière et couleurs…

Diplômée de l’École Supérieure des Arts et Techniques de la Mode (ESMOD) à Paris, Olivia a été, pendant 32 ans, professeure de stylisme à ESMOD Tunis. Elle y développe parallèlement une passion pour les arts visuels, avec plusieurs expositions dans les domaines de la céramique, de la peinture et de la création vestimentaire.

●Reem Saad

C’est l’histoire d’une femme qui veut vivre et non survivre…

Reem Saad est une artiste visuelle et pédagogue tunisienne. Depuis 2006, elle développe une pratique artistique singulière, mêlant aquarelle, dessin, photographie et création artisanale. En 2012, elle initie ses “Aquarelles Introspectives” ( AI fait-main), une technique minutieuse basée sur la représentation de cellules colorés, évoquant des mosaïques organiques à l’eau.

●Hada Saïdani

C’est l’histoire d’une femme qui lutte…

Pendant longtemps, nous sommes allés, avec mes enfants, à la montagne récupérer la terre. Puis, c’est devenu trop physique et trop fatiguant pour nous, et avons excavé dans notre jardin. Quand, la météo le permet, je descends dans le trou et récupère de la terre. D’ailleurs, la réserve pour l’hiver prochain est prête.L’amour de la terre pour moi, est quelque chose de naturel, ça circule dans tout mon être. Cela s’est enraciné en moi.

●Laurence Bauza Peyron

C’est l’histoire d’une femme qui aime la vie…

Artiste autodidacte, ses créations en argile modelée sont inspirées par la nature et le vivant : personnages, animaux et arts primitifs, utilisant un mélange harmonieux de techniques et de matériaux. Son approche libre et exploratoire lui a permis de développer un style spontané et intuitif, influencé par son parcours de vie autour du monde : Algérie, Chili, Canada, Espagne, Grèce, France et Tunisie.

Qu’il s’agisse de sculptures en pierre, de textiles brodés, de peintures acryliques, de céramiques ou d’installations mixtes, les œuvres incarnent un patrimoine vivant en mouvement, qui inspire, interroge et transmet. L’exposition à la galerie de l’IFT sera ouverte au public du lundi au samedi (sauf le dimanche) de 10h à 17h.

