Le président uruguayen José Mujica aka Pepe Mujica est mort : l’Uruguay et l’Amérique latine en deuil

L’Uruguay pleure la disparition de José “Pepe” Mujica, l’ancien président emblématique, décédé mardi 13 mai 2025 à l’âge de 89 ans des suites d’un cancer de l’œsophage. Figure majeure de la gauche latino-américaine, Mujica laisse derrière lui un héritage politique et humain salué bien au-delà des frontières de son pays.

Né le 20 mai 1935 dans une famille de paysans, José Mujica s’est d’abord illustré comme militant marxiste et chef de la guérilla urbaine Tupamaros dans les années 1960. Arrêté à plusieurs reprises, il a passé 13 ans en prison sous la dictature militaire, subissant tortures et isolement. Libéré en 1985, il s’engage pleinement dans la vie politique, devenant député, sénateur, puis ministre.

Élu président de la République orientale d’Uruguay de 2010 à 2015, Mujica s’est imposé comme l’un des dirigeants les plus respectés d’Amérique latine.

Membre du Frente Amplio, il a mené des réformes progressistes majeures, dont la légalisation du cannabis, du mariage homosexuel et de l’avortement, faisant de l’Uruguay un pionnier en matière de droits sociaux.

Un président au mode de vie exemplaire

Surnommé « le président le plus pauvre du monde », Mujica vivait dans une modeste ferme avec son épouse, refusant les privilèges liés à sa fonction et reversant jusqu’à 90 % de son salaire à des œuvres sociales. Ce choix de vie, allié à sa simplicité et à son franc-parler, lui a valu l’admiration de millions de citoyens et de nombreux dirigeants internationaux.

Jusqu’à ses derniers jours, Mujica est resté engagé, soutenant la gauche uruguayenne et la campagne présidentielle de son successeur Yamandú Orsi. Sa disparition a suscité une vague d’hommages à travers le continent, saluant son courage, son humanisme et sa vision d’un monde plus juste.

Trois jours de deuil national ont été décrétés en Uruguay, et une veillée funèbre se tiendra au Palais législatif de Montevideo.

José Mujica restera dans l’histoire comme un dirigeant atypique, porteur d’un message de sobriété, de justice sociale et de paix. Son héritage inspire déjà les générations futures, en Uruguay comme à l’international.

Tekiano