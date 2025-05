Formation professionnelle en Tunisie : une première certification ISO 21001 de 9 centres publics en marche

Dans une dynamique nationale de modernisation du secteur de la formation professionnelle en Tunisie, neuf centres publics, entament officiellement le processus de certification selon la norme internationale ISO 21001, dédiée aux systèmes de management des organismes d’éducation et de formation.

Les centres de formation professionnelle sélectionnés couvrent différentes régions de la Tunisie et représentent un large éventail de disciplines dans divers secteurs économiques.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet “Formation inter-entreprise avec le secteur privé – FIESP” mandaté par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en coopération avec le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

L’ISO 21001, un processus de certification qui transforme en profondeur

Le processus de certification comprend une analyse complète des systèmes de gestion existants, une formation spécialisée et ciblée du personnel et la mise en place de nouvelles procédures de gestion de la qualité.

En s’engageant dans cette démarche de qualité, les centres pilotes démontrent leur volonté de se conformer aux standards internationaux et de garantir un service de formation et d’apprentissage de haute qualité.

Les premiers retours des diagnostics réalisés dans le cadre du projet FIESP sont très prometteurs, laissant présager une nouvelle génération de centres de formation transparents, efficaces et centrés sur l’impact.

“Cette activité structurante marque une avancée significative pour le secteur de la formation professionnelle, promettant une transformation positive et durable”, a déclaré M. Mahmoud OSMAN TURKI, coordinateur de projet FIESP lors de la cérémonie de lancement à Tunis. “Elle vient renforcer les orientations du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et apporte une reconnaissance internationale pour la mise en place d’une démarche d’assurance qualité dans le dispositif national de la formation”.

Une première action pilote pour une démarche nationale fondatrice et inclusive

Le lancement d’une première action pilote de certification ISO 21001 n’est pas une simple expérimentation technique ou une démarche isolée, mais bien un acte stratégique fondateur qui s’inscrit dans une dynamique de transformation structurelle du système de formation professionnelle en Tunisie

Elle s’inscrit dans une vision plus large : celle d’un système de formation professionnelle modernisé, aligné sur les standards internationaux, orienté résultats et inclusif.

L’ISO 21001 devient ici un levier pour structurer les réformes, améliorer la gouvernance et asseoir la légitimité des centres de formation en tant qu’acteurs clés de la compétitivité nationale.

Dans un contexte où la formation professionnelle joue un rôle clé dans le développement économique et social, garantir la qualité des services des centres devient une priorité.

Aujourd’hui, certifier ces institutions selon les standards ISO 21001 représente une action stratégique majeure, et initier une première action pilote dans le cadre du projet FIESP permettra de documenter les bonnes pratiques, d’identifier les défis réels de la mise en œuvre et d’affiner les stratégies d’accompagnement pour une généralisation future.

Il est à noter que la norme ISO 21001 a été développée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) pour répondre spécifiquement aux besoins des organismes d’éducation et de formation. Elle établit un cadre pour un système de management de la qualité éducative, axé sur la performance, l’inclusion, la satisfaction des apprenants et l’amélioration continue.

Communiqué