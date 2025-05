Match Espérance de Tunis – US Monastir : où regarder le match de ligue 1 tunisienne du 15 mai 2025?

La match Espérance de Tunis – US Monastir se joue jeudi 15 mai 2025 pour le compte de la 30ème journée de ligue 1 Tunisienne. Le match EST vs USM est attendu à partir de 16h au stade de Radès.

L’Espérance de Tunis et l’US Monastir se trouvent respectivement en première et deuxième position dans le classement du championnat Tunisien.

Si l’Espérance est déjà confirmée sacrée championne de Tunisie, l’Union Sportive Monastirienne et l’Etoile Sportive du Sahel, à égalité de points, se disputent la deuxième place, ex aequo avec 61 points.

Vous pouvez regarder le match Espérance de Tunis vs US Monastir en direct live sur les chaines Watania 1 et Al Kass 1. Le match Etoile du Sahel vs Club Sportif Sfaxien sera diffusé sur la watania 2.

