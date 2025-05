Remix de Google Photos : l’IA au service de la créativité visuelle

Google frappe un grand coup avec la nouvelle fonctionnalité Remix intégrée à Google Photos. Ce nouvel outil, propulsé par l’IA générative, promet de métamorphoser les photos prises avec les smartphones en véritables œuvres d’art, surfant sur la vague des tendances visuelles populaires comme les effets Studio Ghibli ou le montage Starter Pack.

Qu’est-ce que la fonction Remix de Google Photos ?

Remix est une fonctionnalité innovante qui permet de styliser vos photos personnelles en un clic, directement depuis l’application Google Photos. Grâce à l’IA, il ne s’agit plus simplement d’appliquer un filtre, mais bien de réinterpréter l’image : l’algorithme analyse les objets, les visages et les arrière-plans pour générer une version artistique et cohérente de la photo originale.

Les styles proposés sont variés et s’inspirent des tendances actuelles comme les croquis au crayon, la peinture numérique, les effets d’animation japonaise (type Ghibli), la claymation ou les objets et personnages façonnés avec la pâte à modeler, l’ambiances vintage ou encore les illustrations narratives.

L’accès à Remix se fait simplement en appuyant sur le bouton « + » dans Google Photos, puis en sélectionnant « Remix ». Il suffit ensuite de choisir le style artistique désiré et de laisser l’IA opérer sa magie.

Les images doivent être sauvegardées dans le cloud Google pour bénéficier du traitement, qui s’effectue côté serveur pour garantir rapidité et qualité.

Pourquoi Remix de Google pourrait séduire ?

1. Simplicité d’utilisation : Aucune compétence en retouche photo n’est requise : tout se fait en quelques clics, rendant la création artistique accessible à tous.

2. Personnalisation et viralité : Remix surfe sur les tendances virales des réseaux sociaux, où les portraits façon Ghibli ou les montages humoristiques explosent en popularité. Les utilisateurs peuvent régénérer le rendu à volonté jusqu’à obtenir le résultat parfait, puis partager facilement leurs créations.

3. Sécurité et éthique : Google anticipe les risques de détournement : des garde-fous sont intégrés pour éviter les usages malveillants, avec des messages d’avertissement en cas de violation des politiques.

L’IA générative, moteur de l’innovation visuelle

Remix s’appuie sur les avancées de l’IA générative, une technologie qui permet à l’algorithme de comprendre et de recréer des éléments visuels de manière créative.

Cette approche va bien au-delà des filtres classiques, en proposant une véritable réinterprétation artistique des photos, inspirée par des modèles comme Gemini AI et Imagen de Google.

Google n’a pas encore annoncé une date officielle de la mise en ligne de cette option qui sera accessible uniquement pour les photos sauvegardées dans Google Photos .Cette fonctionnalité est encore en cours de développement.

Tekiano