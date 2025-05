Film sur Wallah We Can “Dites à l’avenir que nous arrivons !”: plongée dans une aventure humaine et éducative

L’association Wallah We Can s’est engagé de faire d’une école à Makthar, dans les montagnes du nord-ouest tunisien, un terrain d’expérimentation pour un projet aussi audacieux qu’inédit : la rendre autonome sur le plan énergétique et améliorer l’alimentation de ses élèves.

Ce défi, relevé au quotidien par une équipe soudée, chapeauté par le fondateur de Wallah We Can, Lotfi Hamadi, est au cœur du documentaire “Dites à l’avenir que nous arrivons !”, un film de la réalisatrice française Lilou Lemaire.

Le film nous invite à partager le quotidien de ces femmes et hommes qui, loin des projecteurs, œuvrent pour que l’école devienne un véritable moteur de changement social et environnemental.

Le projet de Wallah We Can baptisé GreenSchool, ne se contente pas de transformer l’établissement scolaire. Il en fait une entreprise sociale à part entière, capable de générer ses propres revenus et de réaliser des économies substantielles. Les bénéfices dégagés sont réinvestis dans la communauté : amélioration des infrastructures, alimentation saine pour les élèves, et financement d’activités extrascolaires.

Forts de ce succès, les membres de Wallah We Can voient plus grand. Ils acquièrent plus de 400 hectares de terres près de Bizerte pour y créer une ferme d’envergure. Cette exploitation agricole a pour vocation de générer les profits nécessaires à la réhabilitation d’une centaine d’écoles sur le long terme, tout en offrant des emplois stables et un salaire juste aux parents d’élèves…

Le documentaire de Lilou Lemaire nous plonge dans cette aventure collective, faite de doutes, d’espoirs, de réussites et d’engagement, où chaque jour est une lutte pour un avenir plus juste et respectueux de l’enfant.

Teaser :

Le regard sensible de la réalisatrice Lilou Lemaire posé sur la fabrique du possible

Lilou Lemaire, réalisatrice et photographe française reconnue pour sa sensibilité et son engagement, a choisi de suivre cette initiative co-produit par le groupe TF1 (UshuaïaTV) et soutenu par le CNC et le PROCIREP, ce film-documentaire est le fruit de deux années de tournage..

L’approche de Lilou Lemaire est à la fois immersive et pudique : elle capte la vie de l’école et de la ferme au rythme des saisons, des cycles scolaires et agricoles.

Ce choix permet de saisir la réalité dans toute sa complexité, loin des discours convenus. On découvre des enfants qui rêvent, des adultes qui doutent mais finissent par oser, et surtout des femmes issues des campagnes, longtemps restées dans l’ombre, qui trouvent ici une place, une voix, un avenir…

Lilou Lemaire n’en est pas à son coup d’essai. Récompensée au Wildlife Conservation Film Festival de New York, elle s’est forgée une solide réputation grâce à sa maîtrise de l’image, de la lumière naturelle et du cadrage.

Ses films, diffusés sur des chaînes internationales comme Discovery Channel, RTBF ou Al Jazeera, mettent toujours l’humain au centre, révélant des histoires positives et optimistes, souvent portées par des personnes invisibles au grand public.

Wallah We Can : dix ans d’engagement et d’innovation sociale

Depuis plus de dix ans, Wallah We Can s’est imposée comme une référence en matière d’innovation sociale en Tunisie. Son objectif : garantir à chaque enfant l’accès à la santé, à l’éducation, à l’épanouissement, ainsi qu’à la protection physique et juridique.

La GreenSchool, modèle économique phare de l’association, repose sur la création de fermes agricoles où les parents d’élèves travaillent. Les bénéfices générés servent à financer la réhabilitation des écoles et à soutenir les clubs extrascolaires, tout en assurant un salaire juste aux familles.

L’association ne se limite pas à l’éducation et à l’agriculture. Elle a lancé des initiatives majeures, comme le projet Ecolibree, mené en partenariat avec Chantelle, qui produit des culottes hygiéniques lavables. Cette action permet aux jeunes filles de ne plus voir leur scolarité entravée par la précarité menstruelle, un enjeu souvent ignoré mais pourtant crucial pour l’égalité des chances.

Autre projet emblématique, Crescendo : une aventure musicale où enfants et professionnels créent ensemble des chansons pour promouvoir des valeurs humanistes et républicaines.

L’impact de Wallah We Can dépasse aujourd’hui les frontières tunisiennes

L’association intervient désormais au Liban, où elle réhabilite un orphelinat chrétien, et en Palestine, à Dura, où elle prend en charge deux écoles et une crèche à Jérusalem Est grâce au soutien de l’Institut Français de Jérusalem.

Présente également en France, en Belgique et en Irlande via des associations territoriales, Wallah We Can incarne une vision globale de l’éducation et de l’innovation sociale. À l’heure où les défis éducatifs et environnementaux sont plus pressants que jamais, l’expérience de Wallah We Can montre qu’un autre avenir est possible, ici et maintenant.

Le Documentaire Dites à l’avenir que nous arrivons ! de Lilou Lemaire, un film de 52 minutes, tourné en immersion pendant un an, est diffusé samedi 17 mai sur la chaine UshuaïaTV. Une avant-première est prévue le 27 mai 2025 au siège de TF1, en présence de l’équipe du film et des porteurs du projet.

S.B.