Journée de sensibilisation “Ma santé d’abord… Non à la drogue” au CNIPE

Dans le cadre de la campagne nationale de prévention contre la drogue, le Centre National de l’Informatique pour l’Enfant (CNIPE) accueillera, dimanche prochain, une journée de sensibilisation intitulée : “Ma santé d’abord… Non à la drogue”.

Cet événement, prévu pour dimanche 18 Mai 2025, s’inscrit dans les efforts du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors pour lutter contre les dangers des addictions chez les jeunes.

Cette journée sera marquée par un programme riche et éducatif, ciblant à la fois les enfants, les parents et les professionnels de l’éducation selon le communiqué du ministère. L’objectif principal est de promouvoir une culture de prévention face aux dangers de la toxicomanie et des addictions numériques.

Le programme prévoit des ateliers interactifs de création de supports numériques de sensibilisation, permettant aux enfants de s’exprimer à travers des outils créatifs et digitaux.



Parallèlement, des conférences scientifiques seront animées par des psychologues spécialisés, à destination des parents et éducateurs. Ces interventions viseront à offrir des outils pratiques pour mieux comprendre, détecter et prévenir les comportements à risque liés à la consommation de drogues.

Une émission radiophonique spéciale sera diffusée sur la radio EduMedia, animée par un groupe d’enfants. Ce programme abordera les risques liés à la drogue et les bonnes pratiques pour une utilisation responsable des médias numériques. Cette activité se déroulera dans l’espace dédié à l’éducation aux médias au sein du CNIPE.

En parallèle de l’événement principal, des actions similaires seront organisées dans les centres régionaux affiliés au CNIPE. Ces initiatives visent à étendre la sensibilisation aux dangers des addictions, qu’il s’agisse de drogue ou de dépendance aux jeux électroniques, sur l’ensemble du territoire.

