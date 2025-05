L’Espérance sportive de Tunis a brandi le trophée de champion de Tunisie 2024-2025, au terme de sa confrontation avec l’US Monastir, qui s’est déroulée jeudi 15 mai 2025, pour le compte de la 30e et dernière journée du championnat de la Ligue 1 tunisienne du football professionnel, soldée par un nul vierge, sur la pelouse du stade Hamadi Agrébi de Radès.

Le trophée a été remis au capitaine sang et or, Mohamed Amine Ben Hmida, par le ministre de la jeunesse et des sports, Sadok Mourali, qui était accompagné du président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Moez Nasri, en présence du président de l’Espérance ST, Hamdi Meddeb.

La formation de Beb Souika avait, rappelle-t-on, assuré officiellement son sacre, le 34e de son histoire, depuis la journée précédente, à la faveur de son large succès aux dépens de l’Olympique de Béja (5-0), au moment où son concurrent direct s’était contenté d’un match nul devant l’ES Zarzis.

L’Espérance ST a ainsi terminé l’exercice 2024-2025 en pole position avec 66 points (19 victoires, 9 nuls et deux défaites), tout en détenant la meilleure attaque (57 buts marqués).

La mi-temps du match Match Espérance de Tunis – US Monastir, jeudi 15 mai, a vu les joueurs des différentes autres sections du club sang et or sacrées, défiler devant les supporters.

Tekiano avec TAP