Le groupe indien ASHOK LEYLAND s’installe en Tunisie à travers Syllectum Cars and Trucks

Ashok Leyland, filiale du groupe indien Hinduja, se prépare officiellement de s’établir en Tunisie à travers son partenaire Syllectum cars and trucks.

Wael Abderrahmen Chouikh, Directeur Général de Syllectum cars and trucks vient d’annoncer dans un meeting organisé vendredi 16 mai 2025 à l’hôtel Asdrubal Hammamet que ce partenariat stratégique vise à renforcer la collaboration et la présence d’ASHOK LEYLAND sur le marché Tunisien et nord-africain et à développer des solutions de mobilité adaptées à la région.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie globale d’Ashok Leyland pour accélérer son expansion internationale et promouvoir des technologies de transport durables, notamment dans les véhicules poids lourds y compris à moteurs électriques et hybrides.

SYLLECTUM et Ashok Leyland mettent en avant leur engagement dans l’innovation, la modularité technologique et les énergies alternatives, ce qui laisse penser que cette collaboration pourrait inclure le déploiement de véhicules adaptés aux besoins locaux, ainsi que des solutions de financement ou d’infrastructure associées.

Ce mouvement stratégique reflète la volonté d’Ashok Leyland de s’appuyer sur des alliances locales d’intégration progressive pour mieux répondre aux défis du marché, en s’appuyant sur son expertise en mobilité durable et sur son expérience dans la fabrication de véhicules robustes et innovants.

ASHOK LEYLAND est aussi un leader mondial de bus et autobus. Cette branche d’activité est projetée dans l’avenir de ce partenariat avec Syllectum cars and trucks.

Communiqué