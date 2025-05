Le programme Kids’ Athletics lancé dans 19 écoles primaires tunisiennes qui s’engagent pour un environnement scolaire sans tabac

Dans le cadre d’une démarche nationale ambitieuse, 19 écoles primaires tunisiennes, principalement situées en zones rurales, ont officiellement signé une charte pour un environnement scolaire sans tabac. Cette initiative s’accompagne du lancement du projet Kids’ Athletics, destiné à promouvoir l’activité physique chez les jeunes élèves.

Une charte pour un environnement sans tabac à l’école

L’objectif de cette charte est clair : garantir un environnement scolaire sain, sans tabac, en conformité avec l’article 8 de la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac. Cet article appelle les États à protéger les enfants de toute exposition au tabac, en particulier dans les espaces éducatifs.

Les dernières données nationales publiées en 2024 mettent en évidence une situation alarmante :

– 14,1 % des élèves âgés de 13 à 15 ans consomment un produit du tabac, dont 19,4 % chez les garçons et 8,8 % chez les filles ;

-En incluant les cigarettes électroniques, le taux grimpe à 22,8 % ;

– 47,5 % des jeunes ayant expérimenté la cigarette l’ont fait avant l’âge de 12 ans.

Kids’ Athletics : promouvoir la santé par le sport

En complément de la lutte antitabac, le projet Kids’ Athletics a été lancé dans les écoles participantes. Ce programme vise à encourager la pratique d’activités physiques, lutter contre la sédentarité, prévenir l’obésité infantile, et réduire l’usage excessif des écrans, qui concerne aujourd’hui plus de 75 % des enfants tunisiens.

Des statistiques préoccupantes révèlent une baisse significative de la pratique sportive régulière, passant de 35 % en 2009 à seulement 12,1 % en 2020.

Le programme Kids’ Athletics s’adresse à plus de 7 000 enfants, combinant éducation physique, sensibilisation à la santé et développement de la citoyenneté.

Pour garantir le bon déploiement de ce projet, 19 enseignants ont bénéficié d’une formation intensive de deux jours, assurée par la Fédération tunisienne d’athlétisme. Cette formation théorique et pratique s’est appuyée sur le kit pédagogique Kids’ Athletics, conçu pour proposer des activités sportives ludiques et éducatives adaptées au milieu scolaire.

Cette double initiative — environnement sans tabac et promotion de l’activité physique — incarne un modèle de collaboration intersectorielle, piloté par l’Observatoire national du sport sous l’égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports, en partenariat avec le Ministère de la Santé, le Ministère de l’Éducation, la Fédération tunisienne d’athlétisme,

l’OMS et la Convention-cadre pour la lutte antitabac.

Ce projet s’inscrit dans une stratégie nationale de protection de la jeunesse et de promotion de la santé publique en milieu scolaire. Il contribue pleinement à la réalisation de plusieurs Objectifs de développement durable (ODD), notamment ODD 3 (Bonne santé et bien-être) et ODD 4 (Éducation de qualité dans un environnement sûr et sain).

