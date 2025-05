Semaine de la cuisine Turque à Tunis du 21 au 27 mai 2025

La Semaine de la cuisine turque se déroule dans le monde entier du 21 au 27 mai 2025. En Tunisie, et sous l’égide de l’Ambassade de la République de Türkiye, elle aura lieu au café restaurant Gourmandise aux Berges du Lac à Tunis.

La Semaine de la cuisine turque est destinée à mettre à l’honneur les pratiques culinaires durables, saines et traditionnelles de la Turquie. Le thème de la manifestation cette année est Les plats classiques de la cuisine turque.

S.E.M. Ahmet Misbah Demircan,Ambassadeur de la République de Türkiye, déclare à cette occasion: “Cette initiative vise à mettre en lumière le riche patrimoine culinaire de la Türkiye, façonné par des milliers d’années d’échanges culturels, de pratiques durables et de traditions gastronomiques profondément enracinées et nous sommes heureux d’organiser cet événement à Tunis pour faire découvrir nos plats emblématiques à tous nos hôtes”.

Cet événement verra la participation de chefs de EmirganSütiş venus spécialement de Türkiye pour l’élaboration des mets qui seront présentés. Les plats classiques faits maison, basés sur des recettes intemporelles transmises de génération en génération et préparés avec amour dans les cuisines de tout le pays, sont au cœur de cette cuisine diversifiée.

Ces plats de base, élaborés à partir d’ingrédients locaux et saisonniers et de techniques réfléchies mais simples, reflètent l’essence de l’héritage culinaire turc.

Porteurs des valeurs traditionnelles, saines et respectueuse des ressources, ces classiques symbolisent également les valeurs durables de l’Anatolie: l’hospitalité, la convivialité et l’unité qui sont la pierre angulaire des tables turques chaleureuses et accueillantes.

Savourer la diversité de la Türkiye avec des classiques régionaux

La semaine de la cuisine turque est aussi une vitrine de la riche diversité régionale du pays. Des plats à base d’huile d’olive de la côte égéenne aux spécialités spécifiques du Sud-Est, en passant par la cuisine riche en fruits de mer de la mer Noire, la semaine propose un voyage culinaire à travers les différentes destinations de la Türkiye.

L’occasion d’offrir aux visiteurs l’opportunité d’apprécier le goût authentique des saveurs provinciales et apporter un regard plus en profondeur de la vie quotidienne et du patrimoine de chaque région.

Tekiano avec communiqué