150e anniversaire de Maurice Ravel : hommage en Tunisie avec une tournée de Sébastien Hurtaud

À l’occasion du 150e anniversaire de Maurice Ravel, la Tunisie accueille une série de concerts exceptionnels du violoncelliste de renommée internationale Sébastien Hurtaud. Un événement musical majeur, prévu du 24 au 30 mai 2025, porté par des partenaires culturels tunisiens et français.

La scène musicale tunisienne s’apprête à vibrer au son du violoncelle avec la venue de Sébastien Hurtaud, virtuose français reconnu sur la scène internationale.

Du 24 au 30 mai 2025, Sébastien Hurtaud proposera trois concerts, chacun porteur d’une couleur musicale singulière

– Samedi 24 mai à 20h au Théâtre de l’Opéra de Tunis, la tournée est lancée, avec un programme consacré à Ravel et Saint-Saëns, aux côtés de l’Orchestre Symphonique de Tunis, dirigé par Fadi Ben Othman.

La soirée débutera par la Sonate posthume pour violon et piano de Ravel, transcrite au violoncelle. Composée en 1897 et publiée bien plus tard, cette œuvre en un mouvement révèle déjà les prémices du langage harmonique ravélien. Suivront la Pavane pour une infante défunte et le célèbre Boléro, chef-d’œuvre hypnotique du répertoire orchestral.

Le point d’orgue sera l’interprétation du Concerto pour violoncelle n°1 de Camille Saint-Saëns, pièce emblématique créée en 1873, reconnue pour sa richesse mélodique et ses défis techniques.

– Jeudi 29 mai à 20h au Palais du Baron d’Erlanger à Sidi Bou Saïd, Hurtaud donnera un concert en duo avec la pianiste française Pamela Hurtado dans ce cadre somptueux sous le titre évocateur de « Mosaïque du Monde ».

Pamela Hurtado, pianiste saluée pour son jeu lyrique et expressif, apportera une touche intimiste à cette soirée. Lauréate de nombreuses distinctions internationales, son approche mêle puissance russe et raffinement français, en parfaite harmonie avec l’univers de Ravel.

– Vendredi 30 mai à 19h au Théâtre Municipal de Sousse, la clôture se fera avec un concert placé sous le signe de la fusion : « Sous les Cieux de Tunisie – Jazz & Violoncelle », en duo avec le pianiste et compositeur de jazz tunisien Omar El Ouaer. Cette rencontre promet un dialogue inédit entre les sonorités classiques du violoncelle et les improvisations vibrantes du jazz contemporain.

Sébastien Hurtaud , un violoncelliste d’exception au cœur de la scène tunisienne

Sébastien Hurtaud est régulièrement salué par la critique internationale : « L’âme d’un Rostropovitch, la virtuosité d’un Feuerman, le grand son d’un André Navarra », selon le BBC Magazine, le New Zealand Herald ou encore le Strad Magazine.

Professeur à l’École Normale de Musique Alfred Cortot à Paris, il est invité à se produire comme soliste par de nombreux orchestres prestigieux à travers le monde.

Sa présence en Tunisie marque une étape importante dans le dialogue artistique franco-tunisien, et une opportunité rare pour le public local de découvrir ou redécouvrir les chefs-d’œuvre du répertoire pour violoncelle dans des interprétations magistrales.

Maurice Ravel (1875-1937) , un compositeur de génie du XXe siècle

Maurice Ravel était un compositeur français né le 7 mars 1875 à Ciboure et décédé le 28 décembre 1937 à Paris. Fils d’une mère basque et d’un père suisse, il est considéré comme l’une des figures les plus influentes de la musique française du début du XXe siècle et l’un des principaux représentants du mouvement impressionniste.

Admis au Conservatoire de Paris à 14 ans, Sa carrière de compositeur s’épanouit pendant les premières décennies du XXe siècle, période durant laquelle il créa ses œuvres les plus célèbres.

Son répertoire comprend des compositions mondialement célèbres comme Le Boléro, Daphnis et Chloé (ballet commandé par Sergey Diaghilev), le Concerto pour la main gauche, Habanera, La Valse, Rapsodie espagnole et Don Quichotte à Dulcinée. Parmi ses œuvres de jeunesse figurent la Pavane pour une infante défunte (1899) et Jeux d’eau (1901).

Cette tournée unique qui end hommage au compositeur Maurice Ravel est une initiative de l’Ambassade de France en Tunisie, de l’Institut français de Tunisie, du Ministère des Affaires culturelles tunisien, du Théâtre de l’Opéra de Tunis, du Palais du Baron d’Erlanger et du Théâtre Municipal de Sousse.

Vous pouvez acheter vos billets en ligne pour assister aux concerts ou au guichet à la Cité de la culture (du côté gauche de la porte de l’entrée principale). Tarifs : 25DT.

