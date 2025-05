Al Awdah international Film Festival : 4 films tunisiens primés lors de la 9e édition

Le cinéma tunisien brille à Ramallah ! Quatre films tunisiens ont été récompensés lors de la 9e édition du Festival international du cinéma Al Awdah, un événement cinématographique d’envergure organisé en Palestine.

Le ministère tunisien des Affaires culturelles a annoncé les distinctions obtenues par ces productions qui ont su se démarquer parmi une sélection internationale.

Le film Emna, réalisé par Bousslama Chamki, — coproduction tuniso-suisse — a décroché le Prix Al Awdah du meilleur film de fiction. Cette œuvre poignante s’est distinguée par la force de son récit et sa mise en scène maîtrisée, séduisant à la fois le jury et le public.

L’acteur et réalisateur Mouldi Khlifa a remporté le prix de la meilleure interprétation masculine pour son rôle dans le film El Boussir. Ce prix a été attribué ex æquo avec l’acteur irakien Assaad Abdelmajid, salué pour sa performance dans le film Transit.

Parmi les autres distinctions tunisiennes, le film The Bus de Malek Mahjoub a reçu la prestigieuse Clé d’Al Awdah, ainsi que le prix de la meilleure photographie.

De son côté, le film Before the Snow Falls de Koussay Amri s’est vu décerner le prix de la meilleure interprétation féminine, attribué à Chadha Jemli pour son rôle émouvant d’une fillette.

La 9e édition du Festival Al Awdah, qui s’est tenue au Centre de solidarité des journalistes à Dir El Balah, dans la ville de Ramallah (Palestine), a rassemblé 333 films provenant de 43 pays.

Organisé par le Palestinian Film Forum en partenariat avec Talae3 Channel Palestine et la Campagne de solidarité avec le peuple palestinien (PSC) de Sheffield (Royaume-Uni), le festival vise à célébrer le cinéma engagé et la cause palestinienne.

Tekiano