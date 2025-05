La Faculté de médecine de Sfax désormais accréditée par l’instance internationale CIFA-CIDMEF

La Faculté de médecine de Sfax est désormais accréditée par l’instance internationale CIFA-CIDMEF. Relevant de l’Université de Sfax, la faculté de médecine tunisienne a obtenu l’accréditation pour les études en médecine pour la période allant de 2025 à 2029.

Cette accréditation qui atteste que la faculté répond aux normes CIFA-CIDMEF, est fournie de de la part de la Commission internationale francophone d’accréditation et d’évaluation en études de médecine et de la Conférence internationale des doyens et facultés de médecine d’expression française.

Cette reconnaissance intervient parallèlement à la célébration du 50ème anniversaire de la faculté de médecine de Sfax, lit-on dans l’annonce faite par l’équipe de l’université qui remercie vivement le ministère de l’enseignement supérieur, le ministère de la santé, l’université de Sfax, tous les enseignants, tout le personnel et tous les étudiants de la faculté pour avoir contribué à cette avancée majeure dans son histoire.

Tout en ajoutant que cette réalisation vient couronner un parcours de travail assidu et de dévouement constant, et renforcer son rayonnement aux niveaux national et international. A noter que la faculté de médecine de Sfax célèbre son cinquantenaire durant deux jours les 23 et 24 mai à Sfax.

Tekiano