La Banque de Tunisie lance un concours de création de trophée pour les lauréats du Prix Abou El Kacem Chebbi

La Banque de Tunisie annonce l’ouverture d’un concours pour choisir un trophée innovant pour les lauréats du Prix Abou El Kacem Chebbi et pour les personnalités du monde de la culture et des arts qui se sont distinguées par leur apport et leur contribution.

Conditions de participation :

●Le concours est ouvert à tous les artistes tunisiens professionnels et amateurs,

●Chaque participant ne peut pas soumettre plus d’une maquette,

●Chaque maquette soumise doit respecter les conditions techniques stipulées, le propriétaire de maquette précisant le matériau dans lequel il propose de réaliser son modèle (cristal taillé, métal plaqué, bronze etc…)

Spécifications requises des modèles participants :

●Le trophée devant symboliser la vie et l’œuvre de l’illustre poète Abou El Kacem Chebbi,

● La hauteur du modèle ne doit pas excéder 25 cm, et son socle (base) doit être proportionné à sa hauteur.

Un prix de trois mille dinars(3000dt) sera attribué à la maquette gagnante par un jury constitué à cet effet

Les maquettes participantes doivent être déposées au siège de l’administration du Prix Abou El Kacem Chebbi au 35 Avenue Habib Bougatfa 1005 Bab Saadoun Tunis.

Tel: 70 025 029

La date limite des dépôts des candidatures est fixée au 30 juin 2025.

Les résultats du concours seront annoncés dans la presse et sur le site Internet du Prix Abou El Kacem Chebbi/ Banque de Tunisie.

N.B: Les maquettes participantes ne seront pas retournées à leurs propriétaires.

Communiqué