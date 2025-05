La Cité des Sciences à Tunis accueille un événement majeur sur le développement durable : Le F2SPH’2025

La Cité des Sciences à Tunis s’apprête à devenir l’épicentre du dialogue scientifique et sociétal en Afrique du Nord. L’institution tunisienne, reconnue pour son engagement dans la diffusion de la culture scientifique, organisera les lundi 26 et mardi 27 mai 2025 la première édition du Forum Science & Société : Partenariat et Horizons pour un Développement Durable (F2SPH’2025).

Cet événement d’envergure internationale vise à catalyser les échanges entre différents acteurs autour des défis contemporains majeurs et des solutions innovantes pour y faire face.

Le F2SPH’2025 se veut un espace de convergence entre la recherche scientifique et les préoccupations sociétales actuelles. Ce forum ambitieux réunira enseignants, chercheurs, étudiants, décideurs, professionnels et associations pour débattre des solutions face aux défis majeurs de notre époque –> biodiversité, changement climatique et intelligence artificielle.

L’objectif principal est de renforcer les synergies entre science et société en facilitant les interactions et le partage de connaissances entre différents acteurs.

Plus spécifiquement, l’événement vise à échanger des connaissances sur les dernières recherches, promouvoir la collaboration afro-européenne, valoriser les initiatives de coopération existantes, sensibiliser le public et formuler des recommandations concrètes pour les politiques publiques.

Une collaboration internationale d’envergure

La force de cet événement réside dans son caractère profondément collaboratif. Organisé en partenariat avec plus de 35 experts multinationaux et pas moins de 50 institutions universitaires, socio-économiques et de la société civile engagées dans le développement durable, le forum bénéficiera également de la participation de hautes personnalités officielles, diplomates et représentants de plus de 20 pays africains et européens.

Cette diversité de participants témoigne de l’importance accordée à la coopération internationale face aux défis environnementaux et technologiques contemporains. Elle constitue également une opportunité unique de tisser des partenariats afro-européens solides et durables dans le domaine de la recherche et de l’innovation.

Un programme riche et diversifié

Le F2SPH’2025 proposera un programme dense et varié sur deux jours. Les participants pourront assister à 8 panels de discussion thématiques, 28 conférences scientifiques de haut niveau, et profiter d’une soirée astronomique exclusive. Plus de 30 stands d’exposition permettront également aux différentes organisations de présenter leurs initiatives et projets innovants.

L’événement abordera particulièrement l’interconnexion entre biodiversité, changement climatique et santé, ainsi que le potentiel de l’intelligence artificielle pour apporter des solutions novatrices à ces problématiques.

Les impacts du changement climatique sur les écosystèmes et leurs répercussions sur la santé humaine seront analysés sous différents angles par les experts présents.

Parmi les panels proposés, on trouve :

– Biodiversité en Afrique et dans la région méditerranéenne: état des lieux.

– Utilisation de l’IA pour la conservation de la biodiversité.

– Changements climatiques : impacts actuels et projections futures.

– Solutions basées sur l’IA pour l’adaptation au changement climatique.

– Études de cas et applications pratiques de l’IA en Afrique et en Europe.

– Défis et opportunités de collaborations scientifiques et technologiques à l’échelle régionale.

Comment participer à cet événement majeur ?

Avec déjà plus de 1000 inscrits, le forum continue d’accueillir les candidatures d’acteurs engagés dans la recherche, l’innovation et le développement durable. L’accès à l’événement est entièrement gratuit, facilitant ainsi la participation du plus grand nombre.

Une opportunité unique est offerte aux participants souhaitant valoriser leurs travaux : des stands d’exposition de 4 m² (2m x 2m) sont mis gratuitement à disposition pour présenter projets, initiatives et ateliers scientifiques.

Les inscriptions se font directement sur le site officiel de l’événement, où l’on peut également trouver toutes les informations complémentaires concernant le programme détaillé, les intervenants et les modalités pratiques.

À l’issue du forum, plusieurs résultats concrets sont attendus : un rapport de recommandations pour les politiques publiques, la création d’un réseau afro-européen d’experts, et la proposition de projets concrets de partenariat dans les domaines de la biodiversité, du climat, de la santé et de l’intelligence artificielle.

Ce forum s’inscrit dans une volonté d’initiative récurrente visant à renforcer la coopération interrégionale face aux défis globaux du développement durable.

S.B.