Les Prix Ibn Khaldoun 2025 pour les sciences humaines seront remis au Centre des Arts, de la Culture et des Lettres à Ksar Saïd

Les Prix Ibn Khaldoun pour la promotion et la recherche dans les sciences humaines seront remis dans le cadre d’une cérémonie qui se tiendra le mardi 27 mai 2025 au Centre des Arts, de la Culture et des Lettres à Ksar Saïd, Tunis.

Ce lieu prestigieux accueillera cette édition après plusieurs années où la cérémonie s’était tenue à la Bibliothèque de la Khaldounia, à la Médina de Tunis (2016 à 2019 et 2023), tandis que la première édition de 2015 avait eu lieu à la Bibliothèque Nationale.

Le prix est organisé par la Chaire ICESCO « Ibn Khaldoun pour la culture et le patrimoine » (Ibn Khaldoun Chair for Culture and Heritage) en partenariat avec l’association MED. Cette initiative vise à promouvoir la recherche en sciences humaines et sociales dans l’espace méditerranéen.

Institué en décembre 2014 par la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba, la Bibliothèque Nationale de Tunisie et MED 21, le prix porte le nom du célèbre penseur maghrébin Ibn Khaldoun, précurseur de la sociologie moderne.

La Chaire ICESCO fait partie d’un réseau de chaires internationales relevant de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO). Elle est dédiée à l’étude de la pensée d’Ibn Khaldoun ainsi qu’à la valorisation de la culture et du patrimoine. Des conférences et colloques y sont régulièrement organisés sur ces thèmes.

Le jury de cette édition est composé des historiens Abdelhamid Larguèche (président), Latifa Lakhdar et Faouzi Mahfoud. Trois prix seront décernés cette année :

* Le Prix Ibn Khaldoun International revient à Karima Kim (Corée du Sud),

* Le Prix Méditerranée à Mehdi Kouirkat (Maroc-France),

* Et le Prix du pays hôte à Moncef M’henna (Tunisie).

Deux prix honorifiques seront également remis à Ahmed Abdessalem et Abou el Kacem Mohamed Kerrou, tous deux tunisiens.

Lors de la cérémonie, les travaux littéraires et académiques des lauréats seront présentés. La ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, prononcera le discours d’ouverture. Abdelhamid Larguèche évoquera également le projet d’inscription de la *Muqaddima* d’Ibn Khaldoun au registre de la « Mémoire du Monde » de l’UNESCO.

Ce projet vise une inscription conjointe par les pays qui possèdent, traduisent ou valorisent cette œuvre fondatrice des sciences humaines.

Ce prix s’inscrit dans le cadre du programme MED 21, un réseau fondé à Rome en 2010 qui regroupe aujourd’hui 22 distinctions attribuées à des individus ou organisations œuvrant pour la coopération méditerranéenne dans des domaines variés (philosophie, économie, journalisme, environnement, etc.).

Les prix sont généralement attribués à trois lauréats : un du nord, un du sud de la Méditerranée, et un du reste du monde, assurant une portée universelle à ces distinctions.

Présents dans 10 pays et plusieurs grandes villes méditerranéennes, les Prix MED 21 incarnent un pont culturel entre les rives de la Méditerranée, renforçant ainsi le dialogue interculturel à travers les sciences humaines.

Tekiano avec TAP