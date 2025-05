Jazz’it Records organise la 1ère édition de Jazz’ It Festival du 29 au 31 mai 2025 à la cité de la Culture de Tunis

Jazz’it Records organise la 1ère édition de Jazz’ It Festival les 29, 30 et 31 mai 2025, qu’abritera le théâtre des jeunes créateurs à la Cité de la culture à Tunis. Au programme cinq spectacles qui seront donnés par des groupes de musiciens tunisiens et étrangers.

Les concerts seront dirigés par le saxophoniste belge Pietro Vaiana (Belgique) & le pianiste tuniso-suisse Moncef Genoud, le saxophoniste canadien Seamus Blake, le pianiste américain installé en Tunisie Kyle Schafer, le batteur franco-tunisien Mourad Ben Hammou et le guitariste américain Mark Whitfield.

Malek Lakhoua, fondateur de Jazzit Records, est le directeur artistique de Jazz’ It Festival. Musicien autodidacte, Malek Lakhoua explique que Jazz’it Festival se veut bien plus qu’un événement musical. C’est une réponse. Une voix. Un souffle. Un appel à rêver ensemble, à vibrer au rythme du jazz, à construire des ponts là où d’autres érigent des murs.

Nous croyons profondément que le jazz, cet art libre et généreux, a le pouvoir de rassembler les âmes, de décloisonner les esprits, et de dire l’indicible avec grâce et émotion, ajout-il.

Cette édition verra l’attribution du ‘Prix Jazz’it Talent’ à un jeune artiste émergeant de la scène jazz tunisienne et qui fera l’objet d’une communication spécifique post festival.

Jazz’it Festival promet une programmation jazz de haut niveau mêlant des grandes figures internationales reconnues, des talents tunisiens, ainsi que des révélations de la scène jazz tunisienne.

Programme de Jazz’it Festival 2025

Jeudi 29 mai : 19h30 : Pietro Vaiana(Belgique) – Camera Obscura, Pierre VAIANA, soprano sax, compositions, Artan Buleshka, guitare et Lode Vercampt, cello

21h30 : Moncef Genoud (Suisse) & Seamus Blake (Canada): Moncef Genoud, piano, Seamus Blake, saxophone ténor et Tim Verdesca, basse

Vendredi 30 mai : 19h30 : Kyle Schafer (USA, Belgique, Suisse, Tunisie) Tunisian Vibes : Kyle Schafer, piano, Andreas Wealti, basse, Malek Lakhoua, batterie et Pierre Vaiana, saxophone soprano

Vendredi 30 mai : 21h30 : Mourad Ben Hammou & His Soulful Drums (France)

Samedi 31 mai : 21h30 : Mark Whitfield (USA) – Tribute to Wes Montgomery : Mark Whitfield (Guitare), Alberto Marsico (Orgue) et Mourad Benhammou (Batterie)

Trailer :

“Jazz’it Festival” a également prévu des ‘Jazz’it Workshop’ pour les musiciens tunisiens avec les têtes d’affiche programmées dans le cadre du festival. Prévus à la cité de la culture, ces ateliers offriront des occasions privilégiées pour partager les subtilités et les techniques instrumentales des artistes jazz rassemblés par Jazz’it Festival.

L’ambiance jazz raisonnera au-delà des concerts et des workshops, à travers les soirées Jazz’it Clubs avec des jams sessions et d’afters-concerts organisés dans un club de la Capitale Tunis.

Cet évènement est initié et organisé par Jazz’it Records, premier label de jazz en Tunisie lancé officiellement en 2020. La première édition se tiendra en partenariat avec l’Institut français de Tunisie et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles en Tunisie, en plus du soutien de plusieurs autres parties.

Les billets du Jazz’it festival sont en vente à la cité de la culture de Tunis et en ligne sur le site Teskerti.tn.

