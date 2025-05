Festival de Cannes 2025 : l’Iran, le Maghreb et la Palestine sous les projecteurs (Palmarès)

Le Festival de Cannes 2025 a baissé ses rideaux dans la soirée du samedi 24 mai. Le festival cinématographique français a honoré des talents en provenance d’Iran, le Maghreb et la Palestine, qui ont raflé les prix prestigieux du festival.

La Palme d’or est revenue au réalisateur iranien Jafar Panahi pour son film “Un simple accident”. Fait insolite, le long-métrage de fiction a été réalisé clandestinement! Inspiré de la propre vie du réalisateur il relate l’histoire de Vahid qui voit débarquer dans son garage un homme tombé en panne avec sa famille.

Il croit alors reconnaître l’un de ses anciens bourreaux et décide de se venger. Dans sa quête, notre héros croise la route d’anciennes victimes, cibles, comme lui, du régime autoritaire d’autrefois…

Le dissident et réalisateur iranien Jafar Panahi, qui a remporté plusieurs prix prestigieux auparavant notamment pour ‘Taxi Driver’ (Ours d’or du meilleur film à la Berlinale 2015 ) est interdit de tournage dans son propre pays et plusieurs de ses actrices apparaissent sans voile, ce qui passible de prison dans le pays islamique.

Côté Tunisie, la réalisatrice franco-tunisienne Hafsia Herzi sort du lot avec son troisième film “La petite dernière”, pour lequel elle remporte le prix d’interprétation féminine, attribué à la franco-algérienne Nadia Melliti. Le film est une adaptation du roman de Fatima Daas publié en 2020. Nadia Melliti y incarne Fatima, une jeune femme musulmane qui découvre son homosexualité…

Hafsia Herzi bien connue de la croisette, est actrice et réalisatrice. Elle a révélée par son rôle au cinéma dans le film La Graine et le Mulet d’Abdellatif Kechiche pour lequel elle remporté plusieurs prix. Son deuxième long-métrage ‘ Bonne mère’ qu’elle a réalisé en 2021, a été présenté dans la sélection Un Certain Regard du Festival de Cannes.

Gaza s’est distinguée dans cette catégorie Un Certain Regard, 4 ans plus tard, grâce au film film Palestinien ‘Once upon a Time in Gaza’ des frères Tarzan et Arab Nasser qui a remporté le prix de la mise en scène de la sélection officielle Un Certain Regard de la 78e édition du festival de Cannes.

Le film Once upon a Time in Gaza se situe à Gaza en 2007. Il relate l’histoire de Yahya, un jeune étudiant qui se lie d’amitié avec Osama, un dealer charismatique au grand cœur. Ensemble, ils commencent à vendre de la drogue dans un restaurant de falafels, mais ils font face à un flic corrompu et à l’ego surdimensionné…

Palmarès du Festival de Cannes 2025 :

Palme d’or : Un simple accident, de Jafar Panahi

Grand prix : Valeur sentimentale, de Joachim

Prix du jury : Sirat, d’Olivier Laxe, et Sound of Falling, de Mascha Schilinski

Prix de la mise en scène : Kleber Mendonça Filho, pour L’Agent secret

Prix spécial : Resurrection, de Bi Gan

Prix d’interprétation féminine : Nadia Melliti, pour son rôle dans La Petite Dernière, de Hafsia Herzi

Prix d’interprétation masculine : Wagner Moura, pour son rôle dans L’Agent secret, de Kleber Mendonça Filho

Prix du scénario : Jean-Pierre et Luc Dardenne, pour Jeunes mères

Caméra d’or : The President’s Cake, de Hasan Hadi

Palme d’or du court-métrage : I’m Glad You’re Dead Now, de Tawfeek Barhom

A noter que le festival de Cannes 2025 a remis deux palmes d’honneur aux superstars américaines Denzel Washington et Robert De Niro.

S.B.