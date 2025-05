La Cheffe tunisienne Mayssa El Kouni remporte le tournoi international des jeunes chefs cuisiniers à Kazan en Russie. Native de Djerba et âgée de 24 ans, la cheffe tunisienne a remporté ce prix qui s’est tenu du 14 au 16 mai 2025, en marge du XVIe Forum économique international “Russie – monde islamique”, “KazanForum”, dans la capitale de la république du Tatarstan, en Russie.

Mayssa El Kouni a gagné la compétition, qui a vu concourir 16 jeunes chefs du monde, en présentant trois plats nationaux à savoir, un “plat tunisien” revisité avec diverses salaisons comme entrée, une “charmoula” sfaxienne en tant que repas principal, avec de nouveaux ingrédients: poulet au lieu du poisson, dattes et praliné de noisettes et enfin, un tiramisu avec une crème de dattes et de l’eau de rose, comme dessert.

Diplômée de l’Académie des chefs, la jeune cheffe tunisienne exerce son métier depuis trois ans dans des restaurants et maintenant dans un hôtel 4 étoiles, à Sfax.

En juillet 2024, elle avait remporté le premier prix à la compétition nationale des jeunes talents à la foire du Kram, ce qui lui a permis de participer au tournoi à Kazan, où elle a, aussi, remporté le prix des “techniques du futur”, avec une présentation des plats tunisiens inspirée de sa maîtrise des “spécialités françaises”.

Tekiano avec TAP