Huawei ICT Competition 2025 : Trois talents tunisiens décrochent le Second Prize en Chine

Trois étudiants tunisiens ; Adem Marzouki, Nermine Ahmadi et Nour Zaabi ; se sont brillamment distingués lors de la neuvième édition du prestigieux concours mondial Huawei ICT Competition, qui s’est tenue à Shenzhen, en Chine, durant la semaine du 20 mai 2025.

Représentant la Tunisie sous le nom de l’équipe « KernelPwn » et encadrés par leur coach Khaoula Tbarki, ces jeunes talents, de la TEK-UP University, ont décroché le Second Prize, se hissant ainsi parmi les huit meilleures équipes à l’échelle internationale dans la catégorie Computing Track.

Sélectionnés parmi une centaine de participants lors de la compétition nationale en Tunisie, ces étudiants ont démontré des compétences remarquables tant sur le plan théorique que pratique dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC). Après avoir brillamment représenté la Tunisie lors de la phase régionale, ils ont obtenu leur place pour la grande finale internationale.

Depuis son lancement en Tunisie en 2018, la Huawei ICT Competition a suscité un engouement croissant. L’édition 2024-2025, placée sous le thème « Connection, Glory and Future », a enregistré la participation de plus de 960 000 étudiants provenant de plus de 2 000 universités et collèges répartis dans 100 pays et régions à travers le monde.

Huawei ICT Competition vise à offrir une plateforme propice à la compétition saine, à l’échange d’idées et au développement des compétences numériques. Les participants bénéficient d’un encadrement par des instructeurs certifiés Huawei et participent à des ateliers, des laboratoires pratiques et des mises en situation réelles, couvrant des domaines de pointe tels que, la 5G, l’Intelligence Artificielle (AI), les Réseaux, le Cloud Computing et la Sécurité.

En encourageant l’innovation et la maîtrise des nouvelles technologies, Huawei ambitionne de renforcer l’employabilité des jeunes talents et de contribuer à l’essor du secteur numérique, tant en Tunisie qu’à l’échelle internationale.

Communiqué