Le nouveau restaurant MOOJ ouvre ses portes au Mövenpick Hotel du Lac Tunis. Un concept culinaire audacieux et raffiné qui rend hommage à l’âme méditerranéenne, qui a inauguré ses portes vendredi 23 mai 2025.

Pensé comme un véritable voyage gustatif, MOOJ explore les saveurs de cinq pays emblématiques du bassin méditerranéen : la Tunisie, l’Italie, la Grèce, la France et l’Espagne. Chaque section de la carte raconte une histoire, une ambiance, une émotion — traduisant la diversité, la richesse et la convivialité de cette région du monde.

La soirée d’inauguration, organisée dans une atmosphère élégante et chaleureuse, a été marquée par les discours du Directeur Général Eric Vittenet et du Chef exécutif Taher Trabelsi, qui ont tous deux mis en lumière la volonté de proposer une expérience culinaire à la fois enracinée dans les traditions et résolument contemporaine.

Les invités ont ensuite été conviés à une dégustation des plats signatures du restaurant méditerranéen, révélant des associations de saveurs subtiles, des produits de qualité, et une mise en scène soignée à l’image du lieu.

Avec MOOJ, le Mövenpick Hotel du Lac Tunis enrichit son offre gastronomique en proposant un lieu élégant et accueillant, pensé aussi bien pour les voyageurs que pour les épicuriens tunisiens en quête d’authenticité — que ce soit pour un déjeuner d’affaires, un moment entre amis ou un repas en famille.

