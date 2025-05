L’Odyssée de Tamra : Découvrez une aventure touchante pour enfants et adultes à lire et écouter

L’Odyssée de Tamra, un livre jeunesse écrit par Issam Marzouki vient de paraitre en version papier illustrée et accompagné de sa version audio, chez les éditions La voix du livre Livox. Les curieux sont invités à découvrir une aventure touchante, destinée aussi bien pour les enfants que pour les adultes, à lire et écouter.

Cette histoire de fidélité, de courage et d’amitié est illustrée par l’atelier Izotop. La version audio (d’une durée de 25 minutes et lue en français par Ahlem Ghayaza), est incluse dans le livre pour une expérience de lecture immersive exceptionnelle.

Cet ouvrage se présente comme un récit plein d’émotion de 46 pages qui arbore plusieurs thèmes à l’instar des animaux et de la biodiversité tout en mettant l’accent sur des valeurs fondamentales, essentielles au bien-être humain comme l’amitié, le courage et la fidélité. Il se déroule au cœur de la Tunisie, en exposant sa nature, ses oueds, ses forêts et ses montagnes, de Gafsa à Mornag.

L’Odyssée de Tamra raconte l’histoire touchante d’une chienne nommée Tamra, arrachée à sa ferme située à El Guettar, dans le sud de la Tunisie. Déterminée à retrouver son foyer et son ami Mouldi , Tamra entreprend un périple semé d’embûches à travers forêts et oueds.

Au cours de son voyage, Tamra affronte divers dangers, notamment un caracal , un porc-épic et une meute de loups, illustrant ainsi son courage et sa fidélité inébranlables.

LIVOX est une maison d’édition tunisienne de livres audio. Fondée en Tunisie par Zakia Bouassida et Kais Haddad, son objectif est de faciliter l’accès au livre et d’encourager un large public à découvrir la littérature via l’écoute et mettre en valeur les productions tunisiennes afin de faire écouter leurs voix partout dans le monde.

Livox souligne qu’il s’agit là de la première parution papier de sa maison d’édition La voix du livre, en lançant une nouvelle ligne éditoriale qui prête une attention particulière à l’édition jeunesse.

L’éditeur informe qu’une bande dessinée tunisienne, intitulée YEZA, signée l’auteure et illustratrice tunisienne Nada Dagdoug, et portant sur l’écologie est également attendue pour début juin 2025.

L’odysée de Tamara est disponible pour la vente en ligne sur le site livox.co, la librairie en ligne Ceresbookshop et en vente physique dans plusieurs libraires de Tunisie.

