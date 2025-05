Club Photo de Tunis organise l’exposition La Tunisie Post-moderne : multi-regards sur la Tunisie d’aujourd’hui

Le Club Photo de Tunis organise la 8ème édition de son exposition photographique annuelle sous le thème La Tunisie Post-moderne, et ce à partir du samedi 31 Mai jusqu’au samedi 14 juin 2025 dans les locaux de l’église Sainte Croix, à la médina de Tunis.

L’association tunisienne invite le public à découvrir et explorer ce qu’est devenue la Tunisie d’aujourd’hui à travers les regards insolites des photographes membres et amis de l’ACPT.

La Tunisie change. Elle interroge, elle se déconstruit, elle se réinvente. C’est cette complexité que donne à voir dans cette 8ème édition de l’exposition photographique annuelle de l’Association Club Photo de Tunis qui s’intitule La Tunisie Post-Moderne.

Kaouther Bedoui, membre et responsable de la communication auprès de l’association Club Photo de Tunis (ACPT) précise que sur plus 200 clichés envoyés par les amateurs et professionnels de la photographie, qui ont participé à l’appel à candidatures, 53 photos ont été retenues réparties sur 6 catégories.

Ce projet artistique collectif est porté par des photographes tunisiens et étrangers passionnés, réunis autour d’une même volonté : capter les mutations d’un pays en quête de sens. Il donne à explorer et célébrer les multiples facettes de la Tunisie Post-moderne. Chaque image est une fenêtre sur un fragment de société. Le parcours proposé invite à la réflexion, à l’émotion et parfois à la remise en question.

Le public pourra découvrir des photographies en noir et blanc mais aussi en couleurs avec beaucoup de contrastes et paradoxes, capturant des fragments réels de la Tunisie d’aujourd’hui en plein mutation, que ce soit à travers des portraits captivants, des paysages époustouflants, des scènes de la vie quotidienne ou des moments de fête et de cérémonie…

À travers les 53 photographies numériques sélectionnées, l’exposition déploie plusieurs thématiques riches qui explorent, chacune à sa manière, les multiples visages de la Tunisie contemporaine, à savoir: De(s) construction(s), identités et diversités, la fin des illusions, pastiches et ironie, solitude et vacuité, immersion et dissolution.

Les Photographes qui participent à la 8ème édition de l’exposition annuelle de l’ACPT, sous la supervision du commissaire de l’expo Amine Manphis, sont :

Adnen Lassoued, Alaa Bouktif, Amel Belkhoudja, Amine Abassi, Anis Krabaa, Atef Ouni, Beya Douhib, Cheima Fazzani, Dhouha Torey, Emna Ben Salem, Foued Dhouafli, Ichraf Hamdi, Imen M’deghi, Kaouther Bedoui, Kaouther Khadija Khouini, Khaled Abdallah, Khaled Kanzari, Mahdi Ben Gharbia, Mohsen Mdalla, Mustapha Raafet Zgoulli, Nourane Bouajiila, Pierre Pouget, Rami Khayatti, Sofien Reguigui, Sondes Harizi, Soumaya Boulati, Wassila Mestiri et Wissem Chakour.

A propos de l’ACPT

Le Club photo de Tunis a été formé en 2010 par un groupe de passionnés de photographie avant de prendre la forme d’une association le 14 septembre 2012. Il s’adresse à tous les amateurs de photographie qu’ils soient débutants ou avancés et a pour mission de diffuser et vulgariser la culture photographique à un large public.

L’association propose à ses membres plusieurs cycles de formations allant de la formation basique, des séries de master class et jusqu’à la construction et lecture d’un portofolio.

L’association organise annuellement pour ses membres des sorties photographiques en Tunisie et à l’étranger et propose plusieurs formations, ateliers et concours tout au long de l’année ainsi que des conférences, des galeries critiques et des rencontres avec des photographes professionnels.

Lors des expositions photographiques antérieurs de l’association Club Photo de Tunis, plusieurs thèmes intéressants ont été abordés à l’instar de “Sur les routes des Amazighs” en 2024, qui a mis en lumière la diversité culturelle des Amazighs, “L’intelligence manuelle” en 2022 qui a porté sur le monde du travail ou encore “Regards sur la foi” qui a exposé plusieurs facettes de la religion.

Le vernissage de l’exposition “La Tunisie Post-moderne” est prévu pour samedi 31 Mai à 17h à l’Eglise Sainte Croix, rue Mosquée Zitouna, à la médina de Tunis. Une mini prestation artistique sera donnée en marge du vernissage par Dorra Chaouch. L’événement est gratuit et ouvert à tous jusqu’au 14 juin.

Sara Tanit