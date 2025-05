L’Aïd al-Adha 2025 sera célébré vendredi, selon le mufti de la République Tunisienne Cheikh Hichem Ben Mahmoud. Dans un communiqué publié par le ministère des affaires religieuses tunisiennes, mercredi 28 mai 2025 est le premier jour du mois de Dhou al-Hijja 1446 de l’an Hégire.

Le Mufti de la République a ajouté que le jour de Arafat correspond ainsi au jeudi 5 juin 2025, soit le 9 Dhou al-Hijja 1446, et que la fête de l’Aïd al-Adha sera célébrée le vendredi 6 juin 2025, correspondant au 10 Dhou al-Hijja 1446.

L’observation du croissant lunaire, confirmée à la fois sur le plan religieux et astronomique, affirme cette date et concorde avec l’annonce faite plus tôt dans la journée par l’Arabie Saoudite.