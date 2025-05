Le Festival international de cinéma environnemental de Gabès (FICEG) se déroule dans sa 6ème édition du 31 mai au 3 juin 2025, au complexe culturel de la ville de Gabès. La Jordanie est l’invité d’honneur de cette édition 2025.

Cette manifestation cinématographique annuelle vise à jeter la lumière sur les questions environnementales dans la ville de Gabès. La région connait un pic de pollution en raison des émissions de gaz polluants provenant de la zone industrielle qui ont des répercussions sur la santé des habitants et la qualité de vie en général.

Le comité d’organisation composé de Foued Kraiem et Wahida Dridi, respectivement directeur et présidente d’honneur du festival a présenté, lors de la conférence de presse, une édition qui s’inscrit dans les mêmes orientations pour lesquelles a été créé le festival en 2014.

Le festival proposera une sélection de 17 films représentant les pays suivants : Algérie, Allemagne, Bangladesh, France, Irak, Iran, Grèce, Libye, Maroc, Oman, Tunisie, Turquie et Yémen.

Programme du Festival international de cinéma environnemental de Gabès 2025, films et projections:





Le jury des sections compétitives sera présidé par l’acteur tunisien Khaled Bouzid, l’actrice jordanienne Abir Aissa, le réalisateur et scénariste irakien Mostafa Shawky et le réalisateur français Bernard Duroux.

Un hommage sera rendu à certaines figures du cinéma tunisien à l’instar de l’acteur, réalisateur et producteur Saleh Jday et l’actrice et poétesse d’origine grecque Hélène Catzaras.

En plus de la projection des films, le festival proposera une série de masterclasses et de conférences autour du secteur du cinéma.

Des ateliers dans la confection des marionnettes à partir des matériaux recyclés et des spectacles de marionnettes sont également au menu. Cette programmation parallèle sera organisée en partenariat avec le Centre national d’art de la marionnette.

Le Festival international de cinéma environnemental de Gabès est organisé en partenariat avec la Délégation régionale des Affaires Culturelles de Gabès et le ministère des Affaires Culturelles.

Tekiano