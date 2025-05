L’huile d’olive Tunisienne rafle la première place mondiale à la USIOOC 2025 à Miami. La Tunisie continue de s’imposer comme une référence mondiale dans le domaine de l’huile d’olive extra vierge.

Lors de l’édition 2025 de la prestigieuse United States International Olive Oil Competition (USIOOC), tenue du 27 au 30 mai 2025 à Miami, le pays a décroché la première place mondiale, confirmant la qualité exceptionnelle de sa production oléicole.

L’organisation de cette compétition revient au groupe suédois GIOOC (Global International Olive Oil Competitions), spécialisé dans les concours internationaux dédiés à l’huile d’olive extra vierge.

Ce groupe est dirigé par Raouf Chouket, un ingénieur tunisien engagé dans la valorisation des huiles d’olive de qualité sur la scène mondiale.

La USIOOC 2025 a réuni environ 140 entreprises représentant 14 pays, parmi lesquels figurent des géants de l’oléiculture tels que l’Espagne, l’Italie, la Turquie, mais aussi l’Algérie, l’Arabie Saoudite, la Jordanie, le Portugal et la Libye.

Le concours a été évalué par un jury composé de 12 experts internationaux, garants de la rigueur et de l’impartialité de la sélection.

Avec un total de 75 médailles, la Tunisie a dominé cette édition de la compétition :

– 55 médailles d’or dans la catégorie qualité

– 3 médailles d’argent dans cette même catégorie

– 17 médailles d’or dans la catégorie santé

Cette performance remarquable consacre la Tunisie comme un acteur incontournable du marché mondial de l’huile d’olive extra vierge, grâce à un savoir-faire ancestral et une filière en pleine modernisation.

A noter que le GIOOC organise chaque année quatre grandes compétitions :

The Global Olive Oil Competition à Abu Dhabi

The European International Olive Oil Competition (EIOOC) en Suisse

The Scandinavian International Olive Oil Competition (SIOOC) à Stockholm

The United States International Olive Oil Competition (USIOOC) à Miami

Tekiano