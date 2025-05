Météo en Tunisie : vent fort, mer très agitée

La Météo en Tunisie affiche un vent fort et des nuages passagers sur la plupart des régions, jeudi 29 mai 2025. Le vent est de secteur nord, relativement fort à fort prés des côtes et sur les hauteurs, dépassant 60 km/h en rafales, et faible à modéré ailleurs.

La mer très agitée à agitée sur la plupart des côtes. Les températures maximales sont comprises entre 24 et 29 degrés dans le nord et les hauteurs et entre 30 et 35 degrés dans le reste des régions. Elles atteignent 37 degrés dans le sud-ouest.