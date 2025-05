Ons Jabeur lance un coup de gueule à Roland Garros 2025 qui interpelle! La Tenniswoman Tunisienne s’indigne du faite que les matchs féminins du tournoi du grand chelem ne se déroulent pas en soirée. “C’est une Honte”, dit-elle, dans une déclaration relayée par le magazine L’Équipe.

La joueuse tunisienne Ons Jabeur dénonce une inégalité persistante entre le tennis masculin et féminin sur la scène internationale. Elle pointe du doigt ce qu’elle considère comme une injustice.

Selon elle, le fait que les matchs féminins soient systématiquement relégués en journée, tandis que les rencontres masculines bénéficient du créneau très prisé du “night session”, traduit un manque de considération pour le tennis féminin.

Cette répartition des horaires prive non seulement les joueuses d’une visibilité accrue, mais elle limite aussi l’accès du public à des rencontres féminines de haut niveau en prime time.

La polémique soulevée par Ons Jabeur n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, de nombreuses voix s’élèvent pour réclamer une meilleure équité dans la programmation des matchs lors des grands tournois.

En 2024 déjà, des joueuses comme Iga Swiatek et Aryna Sabalenka avaient exprimé leur frustration face à cette inégalité. Les organisateurs de Roland-Garros avaient alors invoqué des raisons techniques et d’audience, mais ces arguments peinent à convaincre les athlètes et les fans…

Ons Jabeur espère faire bouger les lignes et inciter les organisateurs à revoir leur politique de programmation. Son coup de gueule, largement relayé par les médias, pourrait bien marquer un tournant dans la lutte pour l’égalité dans le sport.

La tenniswoman Tunisienne (36e mondiale) a malheureusement été éliminée dès le premier tour du tournoi de Roland-Garros 2025, après sa défaite, mardi 27 mai, devant la Polonaise Magdalena Frech (26e), en deux sets (6-7, 0-6).

Elle avait été éliminée au troisième tour du Masters 1000 de Rome (terre battue), après sa défaite, le 10 mai, face à l’Italienne Jasmine Paolini, futur championne, 4-6, 3-6.

