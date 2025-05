Voir dans le noir, c’est bientôt une réalité grâce à des lentilles spéciales qui se basent sur un système innovant. La vision nocturne a longtemps été réservée à la science-fiction ou aux équipements militaires. Grâce aux efforts des équipes de chercheurs en Chine et des USA, cette vision nocturne est sur le point de devenir accessible à tous grâce à une innovation majeure : les lentilles de contact infrarouges.

Pourquoi l’œil humain ne voit-il pas dans le noir ?

L’œil humain a besoin de lumière visible pour fonctionner. Nos rétines sont équipées de cellules sensibles à la lumière (les cônes et les bâtonnets), mais même les bâtonnets, spécialisés dans la vision nocturne, nécessitent un minimum de photons pour transmettre une image au cerveau.

Dans l’obscurité totale, il n’y a tout simplement pas assez de lumière pour activer ces cellules. De plus, la lumière infrarouge, émise par la chaleur des corps ou des objets, possède une longueur d’onde trop longue pour être détectée naturellement par notre œil.

Des scientifiques de l’université des sciences et technologies de Chine (USTC), en collaboration avec l’université du Massachusetts (États-Unis) ont réussi à développer des lentilles de contact transparentes intègrent des nanoparticules capables de capter la lumière infrarouge, invisible à l’œil nu, puis de la convertir en lumière visible.

Ce processus de vision, appelé conversion ascendante, consiste à absorber des photons infrarouges et à réémettre une lumière à une longueur d’onde que la rétine humaine peut percevoir.

L’infrarouge est un type de lumière dont la longueur d’onde est plus longue que celle de la lumière visible. Nous ne pouvons pas la voir, mais nous pouvons la sentir sous forme de chaleur. De nombreux objets, même dans l’obscurité totale, émettent un rayonnement infrarouge. Les caméras thermiques exploitent cette propriété pour permettre de « voir » dans le noir.

L’infrarouge traverse facilement les tissus biologiques, y compris les paupières. Les porteurs des lentilles infrarouges peuvent percevoir des signaux lumineux infrarouges même avec les yeux clos, une prouesse inédite confirmée lors de tests sur des humains et des souris.

Contrairement aux lunettes de vision nocturne classiques, ces lentilles n’ont pas besoin de source d’alimentation externe. Les nanoparticules intégrées dans le matériau souple de la lentille réalisent la conversion lumineuse de manière passive.

Ces lentilles pourraient servir dans des contextes de sécurité, de sauvetage, d’espionnage, mais aussi pour aider les daltoniens à percevoir des couleurs jusque-là invisibles grâce à l’association de codes couleur à différentes longueurs d’onde infrarouge.

Pour l’instant, la technologie fonctionne principalement avec des sources infrarouges directes, comme les LED, et l’image obtenue reste floue, car la conversion se fait très près de la rétine. Les chercheurs travaillent à améliorer la sensibilité et la résolution spatiale des lentilles afin de permettre une vision nocturne plus nette et plus polyvalente.

I.D.