Match Espérance de Tunis vs Stade Tunisien : où regarder la finale de la coupe de Tunisie du 01 juin 2025?

Le match Espérance de Tunis vs Stade Tunisien se joue dimanche 01 juin 2025 dans le cadre de la finale de la coupe de Tunisie. La rencontre Espérance de Tunis vs Stade Tunisien se déroule à partir de 16H au stade Hamadi Agrebi de Radès.

Un énorme dispositif de sécurité est mis en place pour garantir le bon déroulement de ce match à Radès. Presque 30 000 billets ont été mis à la disposition des supporters des deux équipes tunisiennes.

Les supporters du Stade Tunisien ont déploré néanmoins la difficulté de se procurer des billets à cause du désordre organisationnel et les problèmes d’accès à la plateforme en ligne Teskerti.

Vous pouvez regarder le Match Espérance de Tunis vs Stade Tunisien en direct live sur les chaines Al Watania 1 et Al Kass 1. Le streaming du match EST vs ST est accessible sur les liens des sites d’Al Kass.

