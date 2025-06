Le Prix Mustapha Azzouz de littérature enfantine s’organise dans sa 16e édition avec la banque ATB

Le Prix Mustapha Azzouz de littérature enfantine revient pour sa 16e édition, organisée en partenariat avec l’ATB (Arab Tunisian Bank), qui a accueilli la conférence de presse de lancement à son siège du Lac 2. Cette prestigieuse distinction littéraire, devenue une référence dans le monde arabe, met à l’honneur la création dédiée à la jeunesse.

La 16e édition du Prix arabe Mustapha Azzouz se déroulera les 3 et 4 juin 2025 à la Cité de la Culture de Tunis, en parallèle du Forum arabe de la littérature pour enfants.

Cette initiative est portée par le Forum de littérature arabe pour l’enfant, présidé par l’écrivain tunisien Mohamed Aït Mihoub, en collaboration avec ATB Tunis et avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles.

Cette édition réunira une large représentation du monde arabe, avec des participants venus de Tunisie, Algérie, Maroc, Arabie Saoudite, Égypte, Irak, Jordanie, Syrie, Palestine, Somalie et Tchad. Elle accueillera également des écrivains de la diaspora installés en France, en Suède et, pour la première fois, aux États-Unis.

A noter que le thème du Prix Mustapha Azzouz de littérature enfantine pour l’année 2025 est “Humour, plaisanterie et jeu dans la littérature pour enfants”.

Des prix littéraires dans deux catégories

Le Prix Mustapha Azzouz 2025 récompensera les auteurs dans deux grandes catégories à savoir, la catégorie Livre professionnel qui verra concourir 117 écrivains du monde dont un auteur résidant aux États-Unis.

Trois prix seront attribués dans le cadre de cette catégorie dotés de 12 000 dinars pour le 1er prix, 8 000 dinars pour le 2ème prix et 5 000 dinars pour le 3ème prix.

La catégorie Littérature jeunesse ciblant les jeunes âgés de 9 à 18 ans récompensera trois jeunes lauréats qui recevront chacun un prix de 1 000 dinars, pour une récompense totale de 3 000 dinars.

Ces distinctions visent à valoriser les talents littéraires qui contribuent à éveiller les esprits des enfants à travers des récits porteurs de valeurs, de créativité et d’émotions.

Des ateliers créatifs pour les jeunes talents

Pour la deuxième année consécutive, le Forum arabe de littératures pour enfant proposera trois ateliers pédagogiques à destination des enfants. Soixante participants issus de différents gouvernorats tunisiens y prendront part.

L’atelier 1 porte sur la transformation d’un film en récit littéraire, l’atelier 2 propose d’explorer comment adapter un texte en pièce de théâtre et l’atelier 3 invite à créer une œuvre visuelle à partir d’un texte.

Ces ateliers visent à stimuler la créativité des jeunes et à encourager l’expression artistique sous toutes ses formes. Les enfants les plus talentueux seront récompensés par des prix spéciaux.

Une initiative pour promouvoir la lecture et la créativité

Lors du lancement officiel, Riadh Hajjej, Directeur Général de l’ATB, a réaffirmé l’engagement de la banque à soutenir la culture et l’éducation. Le Prix Mustapha Azzouz s’inscrit dans une volonté de promouvoir la lecture chez les jeunes, en valorisant la richesse de la langue arabe et en encourageant une production littéraire de qualité.

L’objectif est double; stimuler l’imaginaire des enfants tout en renforçant leur formation citoyenne, intellectuelle et émotionnelle. Découvrez dans ce qui la vidéo de présentation des grandes lignes du Prix Mustapha Azzouz de littérature enfantine par Riadh Hajjej DG de ATB:



Des critères rigoureux seront appliqués pour désigner les gagnants. Le jury du prix accorde une attention particulière à l’originalité du récit et la créativité littéraire, la qualité du style, du vocabulaire et de la narration, la pertinence éducative, en lien avec des thématiques citoyennes et culturelles et la complémentarité texte-image pour les ouvrages illustrés.

Chaque ouvrage est évalué pour sa capacité à captiver les jeunes lecteurs tout en transmettant des valeurs humanistes, des savoirs utiles et des compétences émotionnelles.

Le programme de la 16e édition du Prix Mustapha Azzouz de littérature enfantine à la cité de la culture est détaillé sur la page Facebook de l’événement.

S.B.