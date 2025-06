Les appareils électroménagers LG offrent des solutions complètes, connectant foyers et entreprises !

Depuis 78 ans, les solutions électroménagers de LG font partie intégrante de la vie quotidienne apportant confort, commodité et innovation dans chaque recoin de la maison, des cuisines et buanderies aux espaces de vie et chambres à coucher.

Mais les appareils LG ne se limitent plus à être de simples équipements occupant un espace physique. Aujourd’hui, ils peuvent surveiller activement l’environnement domestique et les habitudes des utilisateurs pour offrir des solutions intelligentes et proactives.

Cette évolution marque un tournant : les appareils ne sont plus seulement des outils fonctionnels, mais des systèmes intelligents qui s’adaptent à votre mode de vie, vous aidant à vivre de manière plus efficace et confortable.

Cependant, lorsqu’il s’agit d’aménager une maison – que ce soit pour un primo-accédant, une famille en pleine expansion ou un promoteur immobilier – beaucoup ne savent pas quels produits ou combinaisons répondraient le mieux à leurs besoins. C’est là qu’intervient LG, en collaborant avec les constructeurs et les promoteurs pour proposer des offres personnalisées qui correspondent au mode de vie et à l’étape de vie de chaque client.

Grâce à sa profonde compréhension du comportement des consommateurs et des tendances de vie, LG propose des solutions qui vont au-delà des foyers individuels (B2C) pour également servir les entreprises (B2B). LG offre des solutions optimisées alliant fonctionnalité et esthétique – adaptées aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

Les solutions LG pour chaque étape de vie et style de vie

Des appareils à pompe à chaleur économes en énergie aux ensembles de cuisine et buanderie intégrés haut de gamme, LG propose une variété de packs conçus pour différents modes et étapes de vie :

Pour le premier logement : Une offre accueillante et abordable pour bien débuter.

Pour la prochaine étape : Des installations efficaces pour répondre aux besoins croissants des ménages.

Sophistication urbaine : Un style compact et fonctionnel pour maximiser l’espace.

Élégance en banlieue : Faciliter la recherche d’un mode de vie plus raffiné.

Respectueux de l’environnement : Une conscience écologique dans chaque maison grâce à des appareils efficaces et durables.

Une vie plus intelligente grâce à LG ThinQ

LG permet également aux foyers de vivre connectés grâce à sa plateforme domotique, LG ThinQ. Ce système intègre les appareils et dispositifs IoT dans une expérience intuitive et fluide – facilitant la gestion de la maison, tout en la rendant plus sûre et plus écoénergétique.

Avec LG ThinQ Care, les utilisateurs bénéficient même d’alertes de maintenance proactive et d’un suivi des performances, ce qui aide à prolonger la durée de vie des produits et à éviter les pannes inattendues.

LG reste fidèle à son engagement d’offrir des innovations répondant aux besoins de ses clients B2C et B2B – pour créer des maisons plus intelligentes et des bâtiments plus connectés.

