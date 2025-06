L’historien Tunisien Abdeljelil Temimi remporte le Prix Sultan Bin Ali Al Owais pour les sciences humaines

Le célèbre historien tunisien Abdeljelil Temimi a été honoré par le Prix Sultan Bin Ali Al Owais dans la catégorie des sciences humaines et des études prospectives, lors de la 19ᵉ édition de ce prestigieux prix littéraire et intellectuel arabe. Cette distinction consacre une carrière exceptionnelle au service de la recherche historique et des sciences humaines dans le monde arabe.

Le Prix Sultan Bin Ali Al Owais, décerné par la Fondation culturelle émiratie du même nom, est l’un des plus importants prix du monde arabe. Il récompense depuis 1987 des auteurs, chercheurs et créateurs ayant marqué leur domaine par l’excellence et l’originalité de leurs contributions. À ce jour, 105 lauréats ont été honorés, dont plusieurs figures tunisiennes de renom.

Lors de l’annonce des résultats, les organisateurs ont dévoilé les noms des lauréats de cette 19ᵉ édition :

– Hamid Said, poète irakien, dans la catégorie Poésie ;

– Inaam Kachachi, romancière irakienne, dans la catégorie Roman, Nouvelle et Théâtre ;

– Hamid al-Hamdani, critique marocain, pour les Études littéraires et la Critique ;

– Et Abdeljelil Temimi, chercheur tunisien, distingué pour ses travaux en sciences humaines et études prospectives.

Dans un communiqué de presse officiel, Abdelhamid Ahmed, secrétaire général de la Fondation culturelle Sultan Bin Ali Al Owais, a souligné que le jury a salué les contributions uniques du professeur Abdeljelil Temimi, considéré comme l’un des historiens contemporains arabes les plus influents.

Son œuvre, caractérisée par une rigueur méthodologique exemplaire et une approche scientifique innovante, constitue une référence dans l’écriture de l’histoire moderne du monde arabe.

Une vie consacrée à l’histoire arabo-ottomane et à la recherche scientifique

Né en Tunisie, Abdeljelil Temimi s’est distingué par ses recherches approfondies sur l’histoire arabo-ottomane, celle des Morisques, ainsi que sur l’histoire contemporaine de la Tunisie. Son œuvre académique est impressionnante : plus de trente ouvrages publiés, ainsi que plus de 250 études parues dans des revues scientifiques en Tunisie, en Turquie, dans le monde arabe et à l’international.

En 1985, il fonde le Centre d’Études et de Recherches ottomanes, morisques et d’information, qui deviendra en 1995 la Fondation Temimi pour la recherche scientifique et l’information. Cet organisme indépendant s’est imposé comme un pôle de réflexion majeur dans les sciences humaines et sociales, soutenant la recherche libre et le dialogue entre intellectuels arabes et internationaux.

