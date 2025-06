Météo en Tunisie : temps peu nuageux, mer agitée au nord

La Météo en Tunisie affiche un temps peu nuageux sur la plupart des régions, lundi 02 juin 2025. Le vent soufflera de secteur Sud au Nord et au Centre et de secteur est au Sud, faible à modéré.

La mer sera agitée à localement très agitée au Nord et peu agitée à agitée dans le reste des côtes, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures seront comprises entre 25 et 28 degrés dans les régions Est et sur les hauteurs et entre 29 et 35 degrés dans le reste des régions sur le Sud-Ouest.