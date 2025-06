Le film To a land Unknown du réalisateur palestinien Mahdi Fleifel au cinéma en Tunisie (B.A. et Synopsis)

Le film To a land Unknown de Mahdi Fleifel est projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du 04 juin 2025. Ce drame d’une durée de 1h45min, une coproduction entre Palestine, Royaume Uni, France, Grèce, Pays Bas, Allemagne, Qatar, Arabie Saoudite est proposé en version VOstFR.

Le film palestinien a été projeté en avant-première dans le cadre de la section parallèle Quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes 2024, il réunit les acteurs Aram Sabbagh, Mahmood Bakri, Angeliki Papoulia et Mohammad Alsurafa. Il a remporté le Tanit d’argent aux JCC 2024.

Le film To a land Unknown relate l’histoire de Chatila et Reda, deux cousins palestiniens réfugiés à Athènes. Ensemble, ils multiplient les combines pour rassembler une importante somme qui leur permettra d’acquérir de faux passeports, sésame vers l’Allemagne où ils rêvent de pouvoir enfin construire leur vie. Mais cette quête les pousse à franchir leurs limites, laissant derrière eux une part d’eux-mêmes dans l’espoir d’un avenir meilleur.

B.A. du film To a land Unknown :

Mahdi Fleifel est un réalisateur palestinien diplômé de la National Film & Television School à Londres. Il a notamment reçu l’enseignement de Stephen Frears et Pawel Pawlikowski.

En 2010, il fonde avec son associé Patrick Campbell, producteur irlandais, la société de production Nakba FilmWorks.

En 2012, son premier long métrage documentaire A WORLD NOT OURS fait sa première mondiale au Festival international du film de Toronto. Le film a reçu de nombreux prix, notamment à la Berlinale, à Edimbourg, au Nordisk Panorama. Il participe à la Cinéfondation en 2013.

Par la suite, Mahdi réalise plusieurs courts métrages ; A MAN RETURNED (Ours d’argent 2016), A DROWNING MAN (en compétition officielle à Cannes et nommé pour un BAFTA),

I SIGNED THE PETITION (prix du meilleur court métrage à l’IDFA et nommé aux European Film Awards 2018) et 3 LOGICAL EXITS (Festival de Rotterdam).

Le film TO A LAND UNKNOWN est le premier long-métrage de fiction du réalisateur palestinien Mahdi Fleifel. Distribué par Hakka Distribution, il est projeté dans plusieurs centres culturels et salles de cinéma en Tunisie en plus du réseau Pathé à Tunis City, Mall of Sousse et Azure City.

S.B.