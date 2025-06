Maghroum’IN et le réseau EUNIC en visite à Bizerte pour mettre en lumière les initiatives dédiées à l’inclusion des jeunes

Le projet Maghroum’IN et le réseau EUNIC ont organisé une visite de terrain conjointe dans le gouvernorat de Bizerte afin de faire découvrir des initiatives soutenues par le projet dans les domaines du sport, de la culture et de l’entrepreneuriat, au service de l’inclusion des jeunes en situation de vulnérabilité.

Cette journée a réuni des représentants institutionnels et associatifs, des membres du réseau des instituts culturels nationaux de l’Union européenne (EUNIC), des représentants de la Délégation de l’Union européenne, ainsi que les partenaires tunisiens du projet Maghroum’IN.

Selon le communiqué de presse, ce projet vise à renforcer l’engagement, la participation et l’autonomisation des jeunes en situation de vulnérabilité à travers la culture et le sport.

La visite permis de découvrir des initiatives locales soutenues par Maghroum’IN. Elle débuté au cinéma Majestic Bizerte, lieu emblématique récemment rénové grâce au soutien du Fonds d’Appui Structurant (FAS) de Maghroum’IN, et mis à disposition de l’association Dhajja pour ses activités culturelles.

Son objectif est de dialoguer avec les porteurs de projets, d’observer l’impact de leurs actions sur les jeunes et les communautés, et d’encourager de nouvelles synergies entre les acteurs impliqués.

Les participants ont ainsi pu découvrir plusieurs initiatives appuyées par le FAS, notamment les projets portés par Dhajja, active dans le domaine de la culture alternative, et par le Club des Activités de Plongée Cap Bizerte, engagé dans l’inclusion des jeunes à travers les sports subaquatiques.

Les échanges ont également permis de rencontrer les structures du gouvernorat de Bizerte bénéficiaires du Lab régional d’apprentissage et de partage, ainsi que les représentants des projets récemment sélectionnés dans le cadre du Programme Entrepreneuriat et Emploi des Jeunes dans les domaines du sport et de la culture.

La visite a aussi mis en lumière les activités de Maghroum’IN Academy, menée à Bizerte en partenariat avec les Scouts de Menzel Bourguiba. Grâce à cet accompagnement, 37 jeunes en situation de vulnérabilité ont suivi un parcours de formation et de mobilisation communautaire.

Le fruit de cet engagement s’est concrétisé par la conception d’une caravane culturelle et sportive, imaginée et portée collectivement par les jeunes, souligne le communiqué.

Cette visite conjointe a réaffirmé l’engagement de Maghroum’IN, du réseau EUNIC et de leurs partenaires institutionnels pour l’inclusion des jeunes, en mettant en valeur des initiatives locales exemplaires portées par une jeunesse engagée.

Financé par l’Union européenne dans le cadre du programme EU4Youth, le projet Maghroum’IN est mis en œuvre par l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), le British Council – tous deux membres du réseau EUNIC – et la FIAP, en partenariat avec les ministères des Affaires culturelles et de la Jeunesse et des Sports.

Tekiano avec communiqué