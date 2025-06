Djerba Slush’d 2025 réunit startups tunisiennes, investisseurs et experts les 20-21 juin à l’île de Djerba

Djerba Slush’d est un événement phare dédié à l’entrepreneuriat, à l’innovation et à la mise en réseau des startups tunisiennes, prévu les s 20 et 21 juin 2025 à l’île de Djerba. Inspiré du célèbre concept finlandais Slush, cette édition tunisienne ambitionne de devenir un rendez-vous stratégique pour les acteurs de l’écosystème entrepreneurial local et international.

Organisé par Westerwelle Startup Haus Tunis, en collaboration avec la GIZ (Agence allemande de coopération internationale) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Djerba Slush’d réunira des startups en phase de lancement ou d’innovation, des investisseurs, ainsi que des experts de l’économie numérique et de l’innovation.

L’objectif ? Offrir un espace d’échange et de développement, propice à la création de synergies entre jeunes entrepreneurs, mentors et partenaires stratégiques.

Durant deux jours, Djerba Slush’d proposera un programme riche et interactif autour de pitchs de startups innovantes, des conférences thématiques sur la croissance, l’investissement et l’internationalisation, des ateliers pratiques animés par des professionnels en plus d’un espaces de networking pour favoriser les partenariats et les levées de fonds.

Cette initiative vise à accompagner les porteurs de projets dans leur montée en compétences, tout en leur offrant une visibilité nationale et internationale.

L’événement mettra un accent particulier sur les startups issues des régions intérieures de la Tunisie ainsi que sur celles dirigées par des femmes entrepreneures. Une démarche inclusive qui s’inscrit dans une vision de développement équitable et de réduction des inégalités régionales.

