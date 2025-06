Festival International de Dougga 2025 : Une 49e édition vibrante au cœur du patrimoine (programme)

Le Festival international de Dougga 2025 se déroule dans sa 49e édition du 28 juin au 8 juillet 2025. Cette année, un des plus anciens théâtres antiques du monde, l’amphithéâtre de Dougga, vibrera plus que jamais!

Durant une dizaine de jours, ce festival incontournable revient avec une programmation audacieuse, mêlant musique, patrimoine et création contemporaine au coeur du majestueux site archéologique de Dougga en Tunisie.

L’édition 2025 du festival de Dougga se distingue par une sélection d’artistes internationaux et tunisiens qui repoussent les frontières de la scène musicale, le public pourra assister aux spectacles de :

– Eya Daghnouj, qui inspirée des chants populaires tunisiens, propose une relecture vocale moderne et sensible.

– Tul8te, cette étoile montante de la scène arabe alternative, récompensé par le Billboard Arabia 2024, livre une performance incisive mêlant énergie brute et esthétique libre.

– Cindy Latty qui rend hommage à Oum Kalthoum dans un concert orchestral dirigé par Mohamed Lassoued, offrant une immersion dans l’art du ṭarab.

– JenJoon, accompagné d’un orchestre et d’un chœur, il revisite son univers musical entre lyrisme et mémoire sociale.

– Emel Mathlouthi qui revient avec un concert électro-orchestral où se rencontrent poésie engagée et intensité sonore.

– Afro Arabik Walzer Orchestra qui fusionne valses viennoises, gnawa et percussions africaines dans un mélange inclassable.

– Lilly Lyons, figure de l’indie folk britannique, elle dévoilera une performance sensible et puissante.

– Norbi.art, avec l’Orchestre Symphonique des Jeunes de Barcelone, marquera les esprits avec une création mêlant musique symphonique et expérimentation contemporaine.

– Les stars du feuilleton Ragouj, présenteront un spectacle inspirée du feuilleton culte tunisien, qui mêlera musique live, danse et performance scénique.

Programme du Festival International de Dougga 2025 :

Un festival qui anime la ville de Dougga

Cette année, le festival ne se limite pas à la scène principale. Des concerts de rue gratuits animeront les ruelles de Dougga et Téboursouk, avec du raï, du malouf, du stambeli et des musiques populaires locales.

Un appel à candidatures a permis à des familles locales d’héberger des festivaliers, créant un impact économique direct et favorisant le lien humain entre visiteurs et habitants.

Pour faciliter l’accès, des navettes quotidiennes relieront Tunis au site de Dougga. Sur place, le public bénéficiera d’espaces de restauration variés, favorisant la découverte des saveurs locales.

Un projet culturel à fort impact local pour mettre en avant Dougga

Le festival, porté par l’Association Festival International de Dougga créée en 2016 qui opère dans le domaine de la musique et s’est fixée des objectifs comme le développement de la scène culturelle et artistique de la région et la mise en valeur du patrimoine archéologique et culturel de Dougga en plus de la sensibilisation des jeunes, a concocté un programme de formation en gestion de projets culturels ayant permis de constituer une équipe locale qualifiée, aujourd’hui pleinement investie dans l’organisation.

Le festival s’inscrit ainsi dans une logique de développement durable, créant des opportunités professionnelles pérennes dans la région. Ainsi il ne se résume pas à dix jours de spectacles. Il est devenu un projet structurant, un moteur de développement local, et un événement culturel de référence en Méditerranée.

L’édition 2025 promet d’être un moment fort, entre expérimentation artistique, valeurs humaines et mise en valeur du patrimoine tunisien notamment grâce au partenariat avec Akacia Productions qui en tant que producteur des activités, il joue un rôle essentiel dans la réussite de ce festival.

Le théâtre antique de Dougga, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, offre un cadre unique pour une expérience artistique rare. Chaque année, ce lieu millénaire devient le théâtre d’un dialogue fécond entre héritages culturels et créations contemporaines, entre voix du passé et sons de demain. A visiter pour profiter des concerts exceptionnels et se délecter de la magie de Dougga.

