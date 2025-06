Lab’ess lance le Baromètre de la Consommation Responsable et souk éphémère éco-responsable samedi 21 juin

Le Lab’ess, acteur clé de l’économie sociale et solidaire en Tunisie, vous invite à une journée exceptionnelle sous le signe de l’engagement citoyen, de la consommation responsable et de l’action locale.

À cette occasion, l’organisation dévoilera son Baromètre de la consommation responsable, un outil inédit pour mieux comprendre les comportements d’achat durables des consommateurs tunisiens.

Face à l’urgence environnementale et aux enjeux sociaux actuels, consommer local, sain et éthique est devenu une priorité. Mais quels sont les attentes, freins et leviers pour accompagner les Tunisiens vers des choix de consommation durables ?

C’est à ces questions que répond le Baromètre de la consommation responsable, réalisé par le Lab’ess!

Cette étude exclusive offre une vision claire des habitudes, motivations et obstacles rencontrés par les citoyen·ne·s tunisien·ne·s souhaitant s’engager dans une consommation plus responsable.

Le baromètre de la consommation responsable décrypte ainsi les nouvelles attentes des consommateur.rice.s tunisien.ne.s, identifie les freins et met en lumière les leviers concrets pour faire bouger les lignes. Avec à la clé, des données utiles, des recommandations pratiques… et quelques bonnes adresses 100 % engagé.

Un souk éphémère éco-responsable pour passer à l’action

Pour aller au-delà du constat, le Lab’ess organise en parallèle un souk éphémère éco-responsable, un marché alternatif réunissant plus de 30 exposant·e·s engagé·e·s.

Ce marché est l’occasion idéale de découvrir des produits locaux et éthiques, des alternatives durables dans l’alimentation, la mode, la cosmétique et l’artisanat, des initiatives inspirantes portées par des entrepreneur·e·s sociaux et des acteurs de l’économie circulaire et des rencontres humaines autour de valeurs partagées : respect de l’environnement, solidarité, inclusion.

Le souk éphémère éco-responsable sera inauguré samedi 21 juin 2025 à partir de 10h00 aux locaux de Lab’ess, Tunis. L’entrée est libre et gratuite.

Tekiano