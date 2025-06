Point Doc 2025 : quand le cinéma documentaire dialogue avec l’écologie à Tunis

Point Doc se déroule dans sa cinquième édition du 19 au 21 juin 2025 à la Cité de la culture Chedli Klibi à Tunis. Cette rencontre annuelle des professionnels du cinéma documentaire en Tunisie et au Maghreb est organisé par Doc House Tunisie et s’impose comme un espace d’échange, de réflexion et de mise en réseau autour du documentaire engagé.

Placée sous le signe du dialogue entre documentaire et écologie, Point Doc 2025 met en lumière les interdépendances entre l’humain et l’environnement. L’affiche de cette édition incarne une diversité de regards, un esprit critique, et une ouverture au monde, valeurs fondatrices du genre documentaire.

Cette année, les débats, projections et rencontres viseront à stimuler une prise de conscience collective sur les enjeux environnementaux. L’objectif : faire du documentaire un outil de mobilisation pour un avenir durable.

Durant trois jours, cinéastes, experts, institutions culturelles, festivals et mécènes échangeront sur les défis actuels de la production documentaire. Des ateliers, tables rondes, et sessions de réseautage professionnel permettront de renforcer les liens entre acteurs du secteur et de développer des projets à impact.

L’événement mettra également en lumière des films documentaires engagés, porteurs de messages forts sur la transition écologique, les droits environnementaux, ou encore les luttes locales pour la préservation des ressources.

L’association Doc House Tunisie œuvre, depuis sa création en 2018, au renforcement de la filière documentaire en Afrique du Nord, en soutenant la production, la diffusion et la formation.

Avec Point Doc, elle crée une plateforme de rencontre essentielle pour les professionnels du secteur, tout en ancrant le documentaire comme levier de réflexion sociale et environnementale. En 2025, Point Doc réaffirme sa vocation : faire du documentaire un catalyseur de changement, en invitant les récits à interpeller, questionner et éveiller les consciences.

Tekiano