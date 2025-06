Célébration de la journée mondiale de l’environnement à la Cité des Sciences à Tunis 

La journée mondiale de l’environnement sera célébrée à la Cité des Sciences à Tunis, samedi 14 Juin 2025 à l’Auditorium Ibn Khaldoun. Cet événement est organisé à la CST en collaboration avec le Ministère de l’Environnement.

Participe à l’organisation l’Agence Nationale de Maitrise de l’Energie, le Centre Biotechnologique de Borj Cedria, le Centre de Recherche et des Technologies de l’Eau, l’Institut National des Sciences et des Technologies de la Mer, l’Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts, Réseaux Enfants de la Terre, l’African Association for Geospatial Development, et le Fond Mondial de la Nature.

Au programme, des conférences, des ateliers et des stands d’exposition de projets autour de thèmes environnementaux comme les énergies vertes, l’innovation et avenir durable, les Métiers verts et le géo spatial.

Cette journée scientifique de sensibilisation a pour objectif de sensibiliser les décideurs, les citoyens et toutes les parties prenantes, aux causes de l’environnement, de responsabiliser et d’amener vers des actions à court, moyen et long terme.

L’entrée est libre et gratuite.

Tekiano avec CST