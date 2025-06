Goethe-Institut Tunis organise la 4e édition de Ciné-Jnina : rétrospective du cinéma muet allemand

Goethe-Institut Tunis organise la 4e édition de Ciné-Jnina du 11 juin au 16 juillet 2025 autour d’une rétrospective du cinéma muet allemand. Ce rendez-vous estival dédié au cinéma en plein air se déroule dans le Jardin du Goethe-Institut de Tunis.

La programmation estivale du Goethe-Institut Tunis consacre cette quatrième édition du Filmklub au cinéma de la République de Weimar (1918–1933), l’une des périodes les plus riches et influentes de l’histoire du cinéma mondial, berceau de l’expressionnisme allemand et du cinéma avant-gardiste.

Cette rétrospective propose de découvrir six films emblématiques du cinéma muet allemand, reconnus pour leur puissance esthétique, leur innovation narrative et leur portée symbolique.

Expressionnisme, avant-garde et réalisme social s’y rencontrent pour offrir au cinéphiles une expérience cinématographique unique, encore profondément actuelle, souligne le Goethe Institut Tunis.

Programme des projections des films allemands à Tunis:

– Mercredi 11 juin 2025 – Das Cabinet des Dr. Caligari

Un classique de l’expressionnisme allemand réalisé par Robert Wiene. Ce film culte de 1920 plonge dans une atmosphère sombre et onirique, emblématique du cinéma de l’époque.

– Mercredi 18 juin 2025 – Der letzte Mann (L’Inconnu)

Réalisé par F. W. Murnau, ce chef-d’œuvre de 1924 raconte l’histoire poignante d’un portier d’hôtel confronté à la perte de son statut social.

– Mercredi 25 juin 2025 – M – Eine Stadt sucht einen Mörder (Une ville cherche un meurtrie)

Signé Fritz Lang, ce thriller psychologique de 1931 marque la transition vers le cinéma parlant. Il explore les thèmes de la justice, de la peur collective et de la psyché criminelle.

– Mercredi 2 juillet 2025 – Die Büchse der Pandora (La Boîte de Pandore)

Réalisé par Georg Wilhelm Pabst, ce film de 1929 met en scène l’icône Louise Brooks dans un rôle sulfureux, entre sensualité et tragédie.

– Mercredi 9 juillet 2025 – Orlacs Hände (Les Mains d’Orlac)

Ce film de Robert Wiene (1924) raconte l’histoire étrange d’un pianiste qui se voit greffer les mains d’un criminel, dans un récit mêlant science, horreur et identité.

– Mercredi 16 juillet 2025 – Die Straße (La Rue)

Réalisé par Karl Grune, ce film de 1923 explore la tentation et la perdition dans les rues de Berlin, avec une narration visuelle puissante.

Les projections se déroulent tous les mercredis, du 11 juin au 16 juillet 2025, à 21h et seront présentées en version muette avec des intertitres en anglais.

