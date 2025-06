JCI Ariana organise la première édition du Hackathon “Green Mind Hack”, un événement inédit alliant technologie et écologie, qui se tiendra les 14 et 15 juin 2025 à La Charguia, Tunis.

Organisé en partenariat avec le Campus TED University, cet événement représente bien plus qu’un concours technologique : il ambitionne de stimuler l’engagement citoyen, valoriser la créativité locale et créer des liens entre éducation, entrepreneuriat et action communautaire.

La Jeune Chambre Internationale JCI informe que ce Hackathon est conçu comme un laboratoire d’idées pour accélérer la transition énergétique, le Green Mind Hack ambitionne de mobiliser les jeunes talents tunisiens autour de défis environnementaux majeurs.

Pendant deux jours intensifs, étudiants, développeurs, ingénieurs, designers et start-uppeurs collaboreront en équipes interdisciplinaires pour concevoir des solutions technologiques innovantes axées sur la transition écologique.

Les projets devront répondre à des problématiques concrètes : efficacité énergétique, production propre, gestion des ressources naturelles et réduction de l’impact environnemental grâce à l’intelligence artificielle.

L’événement proposera des panels animés par des experts internationaux en IA et écologie, ainsi que des formations pratiques en Design Thinking, Business Model et Pitching. Les participants bénéficieront également de sessions de mentorat personnalisées avec des professionnels du secteur.

Porté par la JCI Ariana, organisation citoyenne rassemblant des jeunes de 18 à 40 ans, la manifestation s’inscrit dans une démarche visant à favoriser l’émergence de projets durables tout en créant un espace d’échange entre acteurs du numérique et du développement durable.

Ce hackathon représente une opportunité unique pour les jeunes Tunisiens de devenir acteurs du changement en contribuant à façonner un avenir plus vert.

Tekiano avec TAP