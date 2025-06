Lancement du programme panafricain “Ateliers Sud-Sud : Ici et Ailleurs” pour soutenir les jeunes talents des ICC

L’Association du Multimédia et de l’Audiovisuel (AMAVI) a annoncé le lancement officiel du programme “Ateliers Sud-Sud : Ici et Ailleurs”, un projet panafricain ambitieux dédié au renforcement des compétences des jeunes créateurs africains dans les Industries Culturelles et Créatives (ICC). Ce programme, qui s’étendra sur deux ans, réunit cinq pays : Tunisie, Maroc, Sénégal, Kenya et Côte d’Ivoire.

Un projet panafricain pour développer les ICC

Le programme “Ateliers Sud-Sud” vise à favoriser l’émergence de projets culturels innovants en Afrique à travers une série d’ateliers de co-création et un accompagnement sur mesure par mentorat. Son objectif principal est de soutenir les jeunes talents africains dans la conception, le développement et la promotion de leurs projets artistiques et entrepreneuriaux dans les domaines comme l’animation, la réalité virtuelle ou le documentaire.

Trois ateliers immersifs et un mentorat d’experts et une plateforme digitale pour promouvoir les œuvres

Le programme prévoit la mise en place de trois ateliers immersifs d’une durée d’une douzaine de jours chacun, organisés tour à tour dans chacun des cinq pays partenaires. Ces ateliers permettront aux 15 participants sélectionnés par cohorte de collaborer, d’apprendre et de faire évoluer leurs projets tout en bénéficiant de l’expertise d’intervenants africains et internationaux.

En parallèle, un programme de mentorat personnalisé accompagnera chaque participant dans les différentes phases de création, avec un accent particulier sur la valorisation de la diversité culturelle africaine.

Pour maximiser la visibilité des créations issues du programme, une plateforme numérique dédiée sera développée. Elle permettra de diffuser les œuvres, d’accéder à des opportunités de financement et de production, et de créer un lien direct entre jeunes créateurs, professionnels du secteur, investisseurs et festivals.

Le projet s’appuie sur un réseau d’acteurs clés dans les pays cibles, incluant des partenaires culturels et techniques tels que la Fondation Hiba-Kawaliss (Maroc), FIDADOC (Maroc), DocA (Kenya), et Les Films du Continent (Côte d’Ivoire), ainsi que des partenaires financiers comme DCI Suisse et FEF (Coopération Française).

“Ateliers Sud-Sud : Ici et Ailleurs” ambitionne de renforcer durablement les ICC en Afrique, en créant des synergies transnationales, en professionnalisant les jeunes talents et en faisant rayonner leurs œuvres sur la scène internationale.

A noter que les Ateliers Sud-Sud : Ici et Ailleurs lancent un appel à idées dans le cadre de leur initiative panafricaine portée par l’Association du Multimédia et de l’Audiovisuel (AMAVI,Tunisie) et ses partenaires. Plus d’informations sur la page facebook de Ateliers sud-sud.

