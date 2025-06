Météo en Tunisie : météo de l’Aid Al-Adha les 5, 6 et 7 juin 2025

La Météo en Tunisie se caractérise durant la période de l’Aid Al-Adha par des températures maximales entre 27 et 32 degrés dans les régions côtières, et sur les hauteurs et entre 33 et 38 degrés, ailleurs.

Elles pourraient atteindre 40 degrés, au sud-ouest, indique l’Institut National de la Météorologie (INM), dans un bulletin spécial, rendu public à l’occasion de Aid Al-Adha.

Le ciel sera partiellement nuageux, jeudi 05 juin 2025, avec possibilité d’apparition, l’après-midi, de cellules orageuses locales, accompagnées de pluies, dans les régions du nord-ouest et du centre-ouest.

Le vent soufflera du secteur Est, faible à modéré. Sa vitesse se renforcera, progressivement, l’après-midi, au sud.

Météo vendredi 6 juin 2025

Le temps sera dégagé sur la plupart des régions du pays, et partiellement nuageux au sud. Les températures seront relativement en hausse, puisque les maximales seront comprises entre 29 et 34 degrés, aux régions côtières Est et aux hauteurs, et entre 35 et 41 degrés, dans. le reste de régions avec des coups de sirocco.

Le vent soufflera du secteur sud, au nord, et du secteur Est au centre et au sud, relativement fort, au sud, et modéré, ailleurs.

Météo samedi 7 juin 2025

Le ciel sera passagèrement nuageux, le matin. Les nuages seront plus denses, l’après-midi, aux zones du nord-ouest et du centre-ouest. Les températures seront en légère hausse, avec des coups de sirocco, et le vent soufflera du secteur sud, au nord et au centre, et du secteur Est, au sud, avec une vitesse faible à modérée.

Météo dimanche 8 juin 2025

Le ciel sera peu nuageux, sur l’ensemble des régions du pays, à l’exception des hauteurs de centre-ouest, où les nuages seront plus denses, l’après-midi. Les températures seront en légère baisse aux régions côtières, et en stagnation dans le reste des régions. Le vent soufflera du secteur Est, faible à modéré.